La carne de pollo se ha convertido en la más consumida del mundo

·0·Mundo
La carne de pollo se ha convertido en la más consumida del mundo

La carne de pollo se ha convertido en el tipo de carne más popular del mundo. El aumento de la demanda en las últimas décadas también ha provocado un fuerte incremento en el volumen de producción. Así lo informó el Financial Times.

Según datos de la publicación, entre 2006 y 2023, el volumen de producción de pollo a nivel mundial ha crecido significativamente. Mientras que en 2006 había aproximadamente 48.300 millones de pollos en el mundo, para 2023 esta cifra alcanzó los 76.200 millones.

La demanda de carne de pollo es especialmente alta en la región de Asia-Pacífico, América y Europa. El precio relativamente bajo del pollo, su rápido crecimiento y su versatilidad en la cocina contribuyen a su popularidad. Según la FAO, el pollo es la especie avícola más importante del mundo y constituye la mayor parte de la producción de carne de ave.

Otra ventaja de la carne de pollo es la posibilidad de dirigir sus diferentes partes a mercados específicos. Por ejemplo, las patas de pollo, que no son muy populares entre los consumidores occidentales, son uno de los productos con mayor demanda en China.

Los expertos opinan que el crecimiento demográfico, el aumento del poder adquisitivo y la urbanización podrían seguir impulsando la demanda de productos avícolas en el futuro. La FAO también destaca que el crecimiento de la población, el aumento de los ingresos y la urbanización están impulsando el desarrollo de la industria avícola.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En Hungría, un hombre ebrio roba un avión y vuela hacia una central nuclearEn Hungría, un hombre ebrio roba un avión y vuela hacia una central nuclearHoy, 09:40En Nepal, una niña de 6 años fue encontrada viva bajo los escombros tras 3 díasEn Nepal, una niña de 6 años fue encontrada viva bajo los escombros tras 3 díasHoy, 09:12Un líder religioso se deja besar los pies: un video causa conmoción en la IndiaUn líder religioso se deja besar los pies: un video causa conmoción en la IndiaHoy, 07:46Pezeshkian entregó 100 euros a jóvenes kirguisos: se conoce la razón (video)Pezeshkian entregó 100 euros a jóvenes kirguisos: se conoce la razón (video)Hoy, 07:30Un mundo de tiburones de hace 70 millones de años descubierto bajo el desierto egipcioUn mundo de tiburones de hace 70 millones de años descubierto bajo el desierto egipcioAyer, 23:56Científicos descubren el misterio del «cuerno» de 3 metros del narvalCientíficos descubren el misterio del «cuerno» de 3 metros del narvalAyer, 23:49
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada