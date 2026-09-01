La carne de pollo se ha convertido en la más consumida del mundo

La carne de pollo se ha convertido en el tipo de carne más popular del mundo. El aumento de la demanda en las últimas décadas también ha provocado un fuerte incremento en el volumen de producción. Así lo informó el Financial Times.

Según datos de la publicación, entre 2006 y 2023, el volumen de producción de pollo a nivel mundial ha crecido significativamente. Mientras que en 2006 había aproximadamente 48.300 millones de pollos en el mundo, para 2023 esta cifra alcanzó los 76.200 millones.

La demanda de carne de pollo es especialmente alta en la región de Asia-Pacífico, América y Europa. El precio relativamente bajo del pollo, su rápido crecimiento y su versatilidad en la cocina contribuyen a su popularidad. Según la FAO, el pollo es la especie avícola más importante del mundo y constituye la mayor parte de la producción de carne de ave.

Otra ventaja de la carne de pollo es la posibilidad de dirigir sus diferentes partes a mercados específicos. Por ejemplo, las patas de pollo, que no son muy populares entre los consumidores occidentales, son uno de los productos con mayor demanda en China.

Los expertos opinan que el crecimiento demográfico, el aumento del poder adquisitivo y la urbanización podrían seguir impulsando la demanda de productos avícolas en el futuro. La FAO también destaca que el crecimiento de la población, el aumento de los ingresos y la urbanización están impulsando el desarrollo de la industria avícola.