José Mourinho elogia la carrera internacional de Lionel Messi

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José Mourinho elogia la carrera internacional de Lionel Messi

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, anunció oficialmente el fin de su carrera internacional, lo que generó un gran impacto en el mundo del fútbol. El delantero de 39 años comunicó a través de sus redes sociales que pone fin a su histórica etapa en la selección. Aunque esta decisión sorprendió a millones de aficionados, fue aceptada como un paso natural, ya que cada gran capítulo debe llegar a su fin. Así lo informa Goal.com.

Según Goal.com, el famoso entrenador José Mourinho expresó su sincero respeto por la decisión de la leyenda argentina con un comentario especial. El técnico portugués, quien se enfrentó muchas veces a Lionel Messi a lo largo de su carrera, valoró el rico legado del jugador y compartió palabras cálidas en sus redes sociales.

Legado histórico y reconocimiento de Mourinho

José Mourinho, quien libró múltiples batallas tácticas contra Lionel Messi mientras dirigía al Chelsea y al Real Madrid, destacó los logros del veterano delantero. En su comentario de Instagram, Mourinho escribió: «Felicidades por tu increíble e inolvidable carrera internacional. La próxima Copa América y el próximo Mundial no serán lo mismo sin ti».

De hecho, el ganador de la Copa del Mundo 2022 se convirtió en el máximo goleador histórico de Argentina con 125 goles en 207 partidos. Este largo y glorioso periodo, que comenzó en 2005, dejó una huella imborrable en la historia del fútbol mundial. El delantero admitió que la decisión de dejar la selección fue difícil, pero que era necesario dar paso a las nuevas generaciones.

Nueva generación y futuro en el club

En su comunicado de despedida, Lionel Messi destacó que el tiempo vuela y que todo tiene su momento. «Siempre quise jugar en la selección, la seguiré amando y es un honor para mí. Lo di todo, ya no me queda nada por dar. Además, vienen jugadores jóvenes con mucho talento y ellos deben tener su oportunidad», escribió el delantero.

Ahora, el experimentado jugador centrará su atención en su carrera en el Inter Miami de Estados Unidos. Con un contrato vigente hasta finales de 2028 con el club de la MLS, el jugador continuará brillando en Norteamérica. De esta manera, la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni comienza una nueva etapa sin su capitán legendario mientras se prepara para los próximos grandes torneos.

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Jahongir Tursunov
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