¡Dani Ceballos deja el Real Madrid y regresa a su club de origen!

·3·Deportes
¡Dani Ceballos deja el Real Madrid y regresa a su club de origen!

Tras haber ganado todos los trofeos posibles en el fútbol europeo y español con el Real Madrid, Dani Ceballos ha marcado un giro importante y simbólico en su carrera. El centrocampista español de 30 años, al finalizar su contrato con el «Club Blanco», se ha unido oficialmente al Real Betis de Sevilla, su club de formación, como agente libre.

Ceballos ha firmado con los verdiblancos hasta el verano de 2029 un contrato de larga duración.

Regreso al Betis: Sueño de infancia y una nueva era

Detalles del pasado del jugador en el Betis y su nuevo acuerdo:

  • Escuela de origen: Ceballos defendió los colores del primer equipo del Betis entre 2014 y 2017, ganando el título de Segunda División y logrando el ascenso a La Liga;

  • Estatus de agente libre: El mediapunta de 30 años llegó al club sevillano a coste cero y se espera que se convierta en la figura central del club durante los próximos tres años.

16 títulos en el Real: ¿Qué legado deja Dani?

Ceballos defendió al Real Madrid desde 2017 hasta 2026, disputando un total de 215 partidos oficiales y sumando a su cuenta 16 trofeos :

  • 3 veces — ganador de la UEFA Champions League;

  • 3 veces — ganador de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA;

  • 2 veces — ganador de la Supercopa de la UEFA;

  • 2 veces — campeón de La Liga española;

  • 1 vez — ganador de la Copa del Rey;

  • 3 veces — ganador de la Supercopa de España;

  • 1 vez — ganador de la Copa Intercontinental de la FIFA.

Además, durante su etapa cedido en el Arsenal de Londres, también ganó la FA Cup y la Community Shield.

Carrera internacional

Estadísticas con la selección española y categorías inferiores:

  • Selección absoluta: Entre 2018 y 2023, Ceballos participó en 13 partidos con la «Roja», marcando 1 gol y dando 2 asistencias ;

  • Campeonatos de Europa juveniles: Aunque no ganó un título mayor con la selección absoluta, fue campeón de Europa con las selecciones españolas Sub-19 (2015) y Sub-21 (2019).

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Oficial: El FC Barcelona se despide de dos jugadoresOficial: El FC Barcelona se despide de dos jugadoresHoy, 08:42Oficial: El Borussia Dortmund ficha a la estrella del ArsenalOficial: El Borussia Dortmund ficha a la estrella del ArsenalHoy, 08:38La historia del fútbol reescrita: ¡el traspaso de Enzo Fernández entra en el top 4 mundial!La historia del fútbol reescrita: ¡el traspaso de Enzo Fernández entra en el top 4 mundial!Hoy, 08:32Compra sensacional en Brasil: ¿qué club compraron Ronaldo y Roberto Carlos?Compra sensacional en Brasil: ¿qué club compraron Ronaldo y Roberto Carlos?Hoy, 08:28El Fulham ficha a una nueva joya de Madrid: ¿por qué Manuel Ángel eligió Londres?El Fulham ficha a una nueva joya de Madrid: ¿por qué Manuel Ángel eligió Londres?Hoy, 08:26¡Oficial: El City rompe el récord de transferencias de la PL al fichar a Enzo Fernández!¡Oficial: El City rompe el récord de transferencias de la PL al fichar a Enzo Fernández!Hoy, 08:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños