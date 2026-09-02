¡Dani Ceballos deja el Real Madrid y regresa a su club de origen!

Tras haber ganado todos los trofeos posibles en el fútbol europeo y español con el Real Madrid, Dani Ceballos ha marcado un giro importante y simbólico en su carrera. El centrocampista español de 30 años, al finalizar su contrato con el «Club Blanco», se ha unido oficialmente al Real Betis de Sevilla, su club de formación, como agente libre.

Ceballos ha firmado con los verdiblancos hasta el verano de 2029 un contrato de larga duración.

Regreso al Betis: Sueño de infancia y una nueva era

Detalles del pasado del jugador en el Betis y su nuevo acuerdo:

Escuela de origen: Ceballos defendió los colores del primer equipo del Betis entre 2014 y 2017, ganando el título de Segunda División y logrando el ascenso a La Liga;

Estatus de agente libre: El mediapunta de 30 años llegó al club sevillano a coste cero y se espera que se convierta en la figura central del club durante los próximos tres años.

16 títulos en el Real: ¿Qué legado deja Dani?

Ceballos defendió al Real Madrid desde 2017 hasta 2026, disputando un total de 215 partidos oficiales y sumando a su cuenta 16 trofeos :

3 veces — ganador de la UEFA Champions League;

3 veces — ganador de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA;

2 veces — ganador de la Supercopa de la UEFA;

2 veces — campeón de La Liga española;

1 vez — ganador de la Copa del Rey;

3 veces — ganador de la Supercopa de España;

1 vez — ganador de la Copa Intercontinental de la FIFA.

Además, durante su etapa cedido en el Arsenal de Londres, también ganó la FA Cup y la Community Shield.

Carrera internacional

Estadísticas con la selección española y categorías inferiores: