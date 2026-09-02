Oficial: El Borussia Dortmund ficha a la estrella del Arsenal

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Oficial: El Borussia Dortmund ficha a la estrella del Arsenal

El Arsenal de Londres ha anunciado oficialmente la cesión de uno de sus talentos más prometedores, el centrocampista de 19 años, Ethan Nwaneri, al Borussia Dortmund. Así lo informó el departamento de prensa de los «Gunners».

El club londinense confía en que la joven estrella obtenga una gran experiencia de juego en la Bundesliga y continúe su desarrollo.

«Esperamos con interés sus próximos pasos»: comunicado oficial del Arsenal

En su declaración, el equipo londinense deseó suerte al joven centrocampista:

  • Deseos sinceros del club: «Le deseamos a Ethan mucho éxito durante su etapa en el Borussia Dortmund y seguiremos el resto de su carrera con gran interés»;

  • Contrato profesional: El canterano londinense firmó su primer contrato profesional con el club en marzo de 2024, al cumplir 17 años.

Récord en la Premier League y trayectoria de Nwaneri

Ethan Nwaneri ya ha dejado una huella en la historia del fútbol inglés moderno:

  • Poseedor de un récord histórico: Al debutar con solo 15 años y 181 días, estableció el récord como el jugador más joven en la historia de la Premier League, además de ser el jugador más joven del Arsenal en disputar partidos oficiales;

  • Experiencia en Marsella: El jugador pasó la mitad de la temporada pasada cedido en el Olympique de Marsella, participando en 11 partidos en todas las competiciones, anotando 2 goles y dando 1 asistencia;

  • Estadísticas en el Arsenal: Durante la temporada pasada, Ethan participó en 12 encuentros con el primer equipo del club londinense, anotando 1 gol.

El fenómeno Dortmund: Taller de jóvenes talentos

El destino de Nwaneri en el gigante de la Bundesliga no es casualidad:

  • Escuela de formación de jóvenes: «Borussia Dortmund» siempre ha servido como trampolín para jóvenes talentos ingleses (Jadon Sancho, Jude Bellingham) para convertirse en estrellas de clase mundial;

  • Objetivo principal: En el club alemán, Nwaneri aspira a obtener minutos de juego regulares en un entorno de alta competencia para regresar a Londres como un jugador más fuerte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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