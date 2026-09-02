Turista encarcelado por esconder un diamante de 200 000 dólares en su boca

En Singapur, un turista extranjero que intentó robar una piedra preciosa fue sentenciado a prisión por un tribunal. Escondió un diamante de casi 200 000 dólares en su boca para sacarlo discretamente de una joyería.

Así lo The Straits Times informó.

Se informó que el 1 de septiembre, un tribunal de Singapur condenó al turista extranjero por un robo de gran cuantía a dos años y cuatro meses de prisión. El inusual crimen ocurrió en una de las joyerías más prestigiosas y lujosas de la ciudad.

El delincuente entró a la tienda como un cliente común, mostrando interés en comprar joyas valiosas. Mientras el vendedor le mostraba diversos artículos, el hombre aprovechó un momento de distracción del personal.

Aprovechando esa oportunidad, tomó secretamente el diamante de casi 200 000 dólares y lo escondió en su boca. De esta manera, planeaba sacar la piedra preciosa de la tienda.

Sin embargo, su plan no llegó lejos. El personal de la tienda notó rápidamente la desaparición del diamante y tomó medidas para evitar que el sospechoso saliera del edificio. Controlaron las salidas hasta que llegó la policía.

El detenido inicialmente negó su culpabilidad. A pesar de ello, las autoridades lo enviaron a un examen médico para determinar si tenía la piedra preciosa.

Durante la revisión, una radiografía mostró un objeto extraño en su sistema digestivo. Así fue como la policía confirmó que el sospechoso había escondido el diamante.

Posteriormente, la piedra preciosa fue recuperada por medios naturales. Tras esto, el delincuente confesó su delito ante el tribunal.

Como resultado, el tribunal de Singapur evaluó su crimen y dictó una sentencia de dos años y cuatro meses de prisión . Este incidente llamó la atención como uno de los casos de robo más inusuales por el método empleado para ocultar el objeto.