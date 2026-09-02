La historia del fútbol reescrita: ¡el traspaso de Enzo Fernández entra en el top 4 mundial!

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La historia del fútbol reescrita: ¡el traspaso de Enzo Fernández entra en el top 4 mundial!

El portal líder en transferencias y estadísticas Transfermarkt ha actualizado su ranking de los fichajes más caros en la historia del fútbol. El traspaso de Manchester Citydel campeón del mundo Enzo Fernández, procedente del Chelsea, por 145 millones de euros se ha consolidado en el 4º puesto de esta lista histórica.

Esta cifra iguala la pagada hace un año por el Liverpool para fichar al delantero Alexander Isak del Newcastle, y queda registrado oficialmente como el fichaje más caro en la historia del equipo de Enzo Maresca.

Análisis de Transfermarkt: Los 10 traspasos más caros de la historia del fútbol

Ranking de las mayores operaciones financieras en el fútbol mundial:

Puesto

Jugador

Club de origen

Club de destino

Valor del traspaso

1

Neymar

FC Barcelona

PSG

222 M€

2

Kylian Mbappé

AS Monaco

PSG

180 M€

3

Ousmane Dembélé

Borussia Dortmund

FC Barcelona

148 M€

4

Alexander Isak

Newcastle

Liverpool

145 M€

4

Enzo Fernández

Chelsea

Manchester City

145 M€

6

Morgan Rogers

Aston Villa

Chelsea

138 M€

7

Elliot Anderson

Nottingham Forest

Manchester City

135 M€

8

Philippe Coutinho

Liverpool

FC Barcelona

135 M€

9

João Félix

Benfica

Atlético de Madrid

127,2 M€

10

Jude Bellingham

Borussia Dortmund

Real Madrid

127 M€

El nuevo récord del Manchester City y la hegemonía de la Premier League

Importancia histórica del traspaso:

  • Sin igual en la historia de los Citizens: La cifra de 145 millones de euros lo convierte en el fichaje récord absolutoen la historia del club Manchester City;

  • El poder financiero de la Premier League: Una parte significativa de los traspasos en el top 10 mundial corresponde directamente a los gigantes de la Premier League inglesa (Manchester City, Chelsea, Liverpool);

  • Dos estrellas de la Premier League en el top 5: En el ranking mundial, Isak y Enzo Fernández solo están por detrás de Neymar, Mbappé y Dembélé.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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