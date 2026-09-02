La historia del fútbol reescrita: ¡el traspaso de Enzo Fernández entra en el top 4 mundial!

El portal líder en transferencias y estadísticas Transfermarkt ha actualizado su ranking de los fichajes más caros en la historia del fútbol. El traspaso de Manchester Citydel campeón del mundo Enzo Fernández, procedente del Chelsea, por 145 millones de euros se ha consolidado en el 4º puesto de esta lista histórica.

Esta cifra iguala la pagada hace un año por el Liverpool para fichar al delantero Alexander Isak del Newcastle, y queda registrado oficialmente como el fichaje más caro en la historia del equipo de Enzo Maresca.

Análisis de Transfermarkt: Los 10 traspasos más caros de la historia del fútbol

Ranking de las mayores operaciones financieras en el fútbol mundial:

Puesto Jugador Club de origen Club de destino Valor del traspaso 1 Neymar FC Barcelona PSG 222 M€ 2 Kylian Mbappé AS Monaco PSG 180 M€ 3 Ousmane Dembélé Borussia Dortmund FC Barcelona 148 M€ 4 Alexander Isak Newcastle Liverpool 145 M€ 4 Enzo Fernández Chelsea Manchester City 145 M€ 6 Morgan Rogers Aston Villa Chelsea 138 M€ 7 Elliot Anderson Nottingham Forest Manchester City 135 M€ 8 Philippe Coutinho Liverpool FC Barcelona 135 M€ 9 João Félix Benfica Atlético de Madrid 127,2 M€ 10 Jude Bellingham Borussia Dortmund Real Madrid 127 M€

El nuevo récord del Manchester City y la hegemonía de la Premier League

Importancia histórica del traspaso: