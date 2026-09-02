La historia del fútbol reescrita: ¡el traspaso de Enzo Fernández entra en el top 4 mundial!
El portal líder en transferencias y estadísticas Transfermarkt ha actualizado su ranking de los fichajes más caros en la historia del fútbol. El traspaso de Manchester Citydel campeón del mundo Enzo Fernández, procedente del Chelsea, por 145 millones de euros se ha consolidado en el 4º puesto de esta lista histórica.
Esta cifra iguala la pagada hace un año por el Liverpool para fichar al delantero Alexander Isak del Newcastle, y queda registrado oficialmente como el fichaje más caro en la historia del equipo de Enzo Maresca.
Análisis de Transfermarkt: Los 10 traspasos más caros de la historia del fútbol
Ranking de las mayores operaciones financieras en el fútbol mundial:
Puesto
Jugador
Club de origen
Club de destino
Valor del traspaso
1
Neymar
FC Barcelona
PSG
222 M€
2
Kylian Mbappé
AS Monaco
PSG
180 M€
3
Ousmane Dembélé
Borussia Dortmund
FC Barcelona
148 M€
4
Alexander Isak
Newcastle
Liverpool
145 M€
4
Enzo Fernández
Chelsea
Manchester City
145 M€
6
Morgan Rogers
Aston Villa
Chelsea
138 M€
7
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Manchester City
135 M€
8
Philippe Coutinho
Liverpool
FC Barcelona
135 M€
9
João Félix
Benfica
Atlético de Madrid
127,2 M€
10
Jude Bellingham
Borussia Dortmund
Real Madrid
127 M€
El nuevo récord del Manchester City y la hegemonía de la Premier League
Importancia histórica del traspaso:
Sin igual en la historia de los Citizens: La cifra de 145 millones de euros lo convierte en el fichaje récord absolutoen la historia del club Manchester City;
El poder financiero de la Premier League: Una parte significativa de los traspasos en el top 10 mundial corresponde directamente a los gigantes de la Premier League inglesa (Manchester City, Chelsea, Liverpool);
Dos estrellas de la Premier League en el top 5: En el ranking mundial, Isak y Enzo Fernández solo están por detrás de Neymar, Mbappé y Dembélé.
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