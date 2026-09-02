AnTuTu publica el ranking de los sub-flagships más potentes de agosto

La famosa plataforma de benchmark AnTuTu ha presentado su nuevo ranking de smartphones Android de nivel sub-flagship con mayor rendimiento al cierre de agosto de 2026. Esta lista es relevante por mostrar las tendencias actuales del mercado de tecnología móvil y la competencia entre procesadores. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, el modelo Honor 600 Pro ocupó el primer lugar al cierre del mes pasado. Esta versión destinada al mercado chino logró obtener una impresionante puntuación de 2 187 704 puntos, convirtiéndose en el líder absoluto de su clase.

La superioridad de los procesadores MediaTek

Se señala que el modelo Honor 600 Pro del ranking funciona con la plataforma moderna MediaTek Dimensity 8550 Elite. Curiosamente, la variante de este smartphone para el mercado global está construida sobre otro procesador, el Snapdragon 8 Elite, lo que evidencia las diferencias regionales.

El segundo puesto fue para el Oppo Reno 16. Equipado con el chip Dimensity 8550 Super, este dispositivo acumuló 2 145 230 puntos. El podio lo completa el Oppo K15 Pro (Dimensity 8500 Super), que registró un resultado de 2 132 203 puntos.

Resultados de pruebas y análisis técnico

Los expertos destacan que el top 10 completo del ranking de sub-flagships de agosto está compuesto por dispositivos que utilizan procesadores MediaTek. Esta situación difiere drásticamente del ranking de los flagships más potentes publicado este mismo mes, ya que aquellos estaban basados totalmente en SoC de Qualcomm.

Estos datos se recopilaron en China durante el periodo del 1 al 31 de agosto de este año utilizando AnTuTu V11. Cabe considerar que el ranking tiene en cuenta el resultado promedio de cada dispositivo y no su cifra máxima, por lo que algunos smartphones podrían mostrar resultados aún más altos en pruebas individuales.