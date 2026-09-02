Oficial: El FC Barcelona se despide de dos jugadores

El club catalán FC Barcelona ha tomado decisiones importantes sobre los graduados de La Masía en la recta final del mercado de fichajes de verano. Según el comunicado oficial del club, dos jugadores prometedores continuarán sus carreras en ligas extranjeras.

El defensa Álvaro Cortés ha sido traspasado definitivamente al club belga Royal Antwerp, mientras que el joven mediapunta Toni Fernández ha sido cedido al equipo italiano Venezia.

Álvaro Cortés en el Antwerp: Condiciones del contrato y estadísticas

Detalles del acuerdo alcanzado con el club belga:

Beneficio para el Barça: Los catalanes aceptaron el traspaso definitivo del central de 21 años, pero se reservaron un porcentaje sobre una futura venta;

Minutos de juego: Cortés disputó 1 partido oficialcon el primer equipo del FC Barcelona la temporada pasada;

Liderazgo en el Barça B: Durante la temporada 2025/2026, el defensa participó en 27 encuentros con el equipo filial (Barça Atlètic) y, a pesar de su posición, anotó 3 goles y dio 2 asistencias.

Toni Fernández parte a Italia: Cláusula de recompra

El traspaso del talento de 18 años al Venezia y las medidas de precaución del club: