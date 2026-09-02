El Fulham ficha a una nueva joya de Madrid: ¿por qué Manuel Ángel eligió Londres?

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El Fulham ficha a una nueva joya de Madrid: ¿por qué Manuel Ángel eligió Londres?

El Real Madrid continúa con su política tradicional respecto a sus canteranos y envía a otra joven promesa a la Premier League. El centrocampista de 22 años, capitán del filial del club blanco, Manuel Ángel se ha convertido oficialmente en jugador del Fulham.

La decisión de la joven estrella española de mudarse a Londres estuvo marcada por el deseo personal de Álvaro Arbeloa, quien ha sido nombrado entrenador principal del Fulham.

4 millones de euros y el 50% de los derechos: la estrategia clásica de Madrid

Según informa el prestigioso diario Marca los términos financieros y legales del traspaso son los siguientes:

  • Beneficios y derechos del Real: El gigante madrileño ingresó 4 millones de euros por el traspaso del jugador de 22 años. Al mismo tiempo, el club se reservó el 50% de los derechos económicos del jugador (lo que le permite recomprarlo en el futuro o recibir el 50% de una futura venta);

  • Contrato a largo plazo: El club londinense firmó un contrato oficial con el jugador hasta el verano de 2029. El acuerdo incluye una opción para extender el contrato por un año más;

  • Experiencia de juego: La temporada pasada, Manuel Ángel ya había disputado 4 partidos en La Liga con el primer equipo del Real Madrid.

El factor Arbeloa y el desafío londinense

Importancia deportiva del acuerdo:

  • Un mentor de confianza: Manuel se convirtió en el verdadero líder y capitán del Castilla bajo la dirección de Álvaro Arbeloa. Tras asumir el mando del club de la Premier League, Arbeloa fue el primero en llamar a su pupilo para llevarlo a Inglaterra;

  • Una nueva etapa en la Premier League: Además de reforzar el centro del campo del Fulham, el joven centrocampista aspira a consolidarse como titular en el intenso ritmo de la Premier League.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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