Científicos advierten sobre la disminución de oxígeno en los océanos

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Científicos advierten sobre la disminución de oxígeno en los océanos

Según una revisión científica publicada en la revista Limnology and Oceanography, la desoxigenación —la disminución de oxígeno disuelto en los océanos, lagos y ríos del mundo— se acerca a niveles peligrosos. Los expertos proponen añadir este problema ambiental como el décimo límite planetario a los nueve existentes. Si las tendencias actuales continúan, las consecuencias podrían volverse irreversibles para la generación actual. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los autores examinaron la conexión entre la pérdida de oxígeno y otros procesos globales. El cambio climático, la degradación de la biosfera, los ciclos de nutrientes y la acidificación de los océanos están agravando este problema. Desde la era industrial, los océanos han absorbido más del 90 % del exceso de calor generado por las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, lo que ha reducido drásticamente la solubilidad del oxígeno en el agua.

Déficit de oxígeno y sus consecuencias

El estudio señala que la disminución del oxígeno disuelto no solo es causada por el aumento de las temperaturas, sino también por la contaminación con nitrógeno y fósforo proveniente de la agricultura y la industria. El exceso de nutrientes estimula el crecimiento acelerado de algas, cuya descomposición provoca un consumo masivo de oxígeno por parte de los microorganismos. Este proceso favorece la formación de compuestos tóxicos y potentes gases de efecto invernadero.

La falta de oxígeno en los ecosistemas acuáticos afecta gravemente a los organismos vivos. El crecimiento, la reproducción y la supervivencia de todas las especies marinas, desde el zooplancton y los moluscos hasta los peces y corales, están en riesgo. Los expertos destacan que la disminución de oxígeno altera el funcionamiento de la bomba biológica de carbono, impactando negativamente en todo el ecosistema marino.

Riesgos a largo plazo y planes futuros

Según los científicos, los sistemas acuáticos tienen una «memoria» muy larga. Incluso si se detuvieran las emisiones de dióxido de carbono, la pérdida de oxígeno en los océanos podría continuar durante siglos debido al calor acumulado y a la lenta circulación de las aguas. Si se mantienen las altas emisiones de gases de efecto invernadero, se espera que la tasa de desoxigenación en las capas profundas se triplique para finales de siglo.

Los investigadores exigen que la desoxigenación no se considere solo un problema local de calidad del agua, sino un proceso global que afecta el funcionamiento de todo el sistema terrestre. Las prioridades futuras incluyen ampliar el monitoreo de oxígeno en aguas marinas y dulces, mejorar los modelos de predicción y estudiar profundamente la resiliencia fisiológica de los organismos.

EcologíaOcéanoOxígenoInvestigación científicaCambio climático
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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