Compra sensacional en Brasil: ¿qué club compraron Ronaldo y Roberto Carlos?

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Compra sensacional en Brasil: ¿qué club compraron Ronaldo y Roberto Carlos?

El dúo legendario que marcó una era en el fútbol mundial con la selección de Brasil y el Real Madrid — Ronaldo y Roberto Carlos han dado un paso financiero inesperado. Un consorcio de inversores liderado por las dos exestrellas ha adquirido oficialmente el Inter de Limeira con una participación del 80%, club que milita en la tercera división nacional (Serie C).

Este acuerdo de inversión es visto como una gran sensación, no solo por los aficionados del club, sino por toda la comunidad del fútbol sudamericano.

80 millones de dólares y un plan estratégico a 10 años

La composición de los compromisos financieros del consorcio liderado por los legendarios jugadores:

  • Volumen de inversión: Ronaldo y Roberto Carlos planean destinar un total de 454 millones de reales brasileños (aproximadamente 80 millones de dólares estadounidenses) durante los próximos 10 años para desarrollar la infraestructura, la academia y la plantilla del club;

  • Participación de control: Los inversores han adquirido el 80% de las acciones del club para tomar el control total de la gestión del equipo;

  • Objetivo principal: Asegurar la estabilidad financiera del club, eliminar las deudas y, lo más importante, llevar al equipo a la Serie A brasileña (división de élite) en el menor tiempo posible.

113 años de historia: ¿qué tipo de equipo es el Inter de Limeira?

Las raíces históricas del club en el centro del nuevo proyecto:

  • Un equipo centenario: El Inter de Limeira fue fundado en 1913 y posee una rica tradición de 113 años;

  • Triunfos pasados: El equipo vivió su época dorada en la década de 1980, ganando dos veces el título de la segunda división brasileña y logrando un campeonato histórico en el prestigioso Campeonato Paulista;

  • Renacimiento: Ahora, la inmensa experiencia empresarial de Ronaldo (acumulada anteriormente en el Real Valladolid y Cruzeiro) y las relaciones internacionales de Roberto Carlos servirán para revivir a este equipo histórico.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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