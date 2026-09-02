El Red Magic 11S Pro+ nombrado el smartphone más potente de agosto de 2026

La famosa plataforma AnTuTu ha publicado su nuevo ranking de los smartphones Android con mayor rendimiento para agosto de 2026. En esta prestigiosa lista, el modelo Red Magic 11S Pro+, perteneciente a la categoría de dispositivos gaming, ha tomado el liderazgo. Estableció un récord absoluto en las pruebas, atrayendo la atención de los entusiastas de la tecnología. Esto es lo que informa Ixbt.com informa sobre esto.

Según datos de ixbt.com, este dispositivo insignia logró alcanzar la impresionante cifra de 4 118 689 puntos en el benchmark de AnTuTu. Este resultado tan alto se debe a su diseño técnico meticuloso y a su hardware de vanguardia.

Hardware de alto rendimiento y características de pantalla

La característica principal del dispositivo reside en su "corazón". El Red Magic 11S Pro+ está equipado con una versión overclockeada del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. El super núcleo de este procesador funciona a una frecuencia de 4,74 GHz, lo que garantiza una velocidad inigualable incluso bajo las cargas más exigentes.

El diseño exterior del smartphone también destaca por su originalidad. Los fabricantes han instalado una pantalla perfectamente plana, sin muescas ni orificios. Esto asegura que nada distraiga al usuario durante las sesiones de juego o al ver vídeos.

Capacidad de batería y competencia en el ranking

Las capacidades energéticas del dispositivo son dignas de mención. El Red Magic 11S Pro+ cuenta con una batería masiva de 8000 mAh, compatible con tecnología de carga rápida de 80 W. Esto garantiza un funcionamiento autónomo prolongado para un smartphone tan potente.

Según los resultados del ranking, el modelo iQOO 15 Ultra, que ocupa el segundo lugar, quedó a solo 111 puntos del ganador, con un resultado de 4 118 578 puntos. La diferencia entre estas cifras es de apenas un 0,003 %, lo que demuestra la feroz competencia entre los líderes. El podio lo completa el Red Magic 11 Pro+ con 4 049 580 puntos.

Según los datos presentados por AnTuTu, los diez dispositivos más potentes de agosto funcionan todos con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, y ningún dispositivo con chip MediaTek logró entrar en la lista. Las estadísticas se recopilaron en China del 1 al 31 de agosto de 2026 utilizando AnTuTu V11, requiriendo que cada modelo pasara al menos 1000 pruebas válidas.