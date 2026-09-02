¡Oficial: El City rompe el récord de transferencias de la PL al fichar a Enzo Fernández!
El centrocampista del Chelsea FC y de la selección argentina, campeón del mundo, Enzo Fernández es oficialmente jugador del Manchester City. Este traspaso pasa a la historia como uno de los más caros de la Premier League.
El equipo de Guardiola pagó la cifra de 125 millones de libras esterlinas (aproximadamente 146 millones de euros) por la superestrella de 25 años. Esta cifra iguala el récord de traspaso de la PL establecido por Alexander Isak al pasar del Newcastle al Liverpool.
Contrato histórico y nuevo desafío
Detalles del acuerdo entre Enzo Fernández y los «Citizens»:
Contrato de cinco años: El jugador firmó un contrato a largo plazo con el club de Mánchester hasta 2029;
Récord de la Premier League: El valor del traspaso de 125 millones de libras esterlinas se registra como el más alto en la historia de la PL (junto con Isak);
Rendimiento la temporada pasada: El campeón del mundo disputó 36 partidos de la PL con el Chelsea, registrando 10 goles y 4 asistencias .
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