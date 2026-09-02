Actualización del ranking UFC: ¿En qué posición están Ramazon Temirov y su próximo rival?

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Actualización del ranking UFC: ¿En qué posición están Ramazon Temirov y su próximo rival?

Según el ranking oficial publicado por la UFC, nuestro compatriota Ramazon Temirov mantiene su 7.ª posición en la división. La competencia entre los luchadores del top 15 de esta categoría de peso se está intensificando.

Además, debido al próximo combate de nuestro compatriota, las posiciones vecinas en esta lista son el centro de atención de los aficionados uzbekos.

Líderes de peso y ranking Top 15

El ranking oficial actualizado muestra la siguiente situación:

Puesto

Luchador

Récord

Cambio

C

Joshua Van (Campeón)

17-2

1

Alexandre Pantoja

30-6

2

Manel Kape

21-7

3

Brandon Royval

17-8

4

Tatsuro Taira

16-1

5

Asu Almabayev

24-3

6

Lone Kavanagh

9-0

7

Ramazon Temirov

18-3

8

Kyoji Horiguchi

33-5

9

Amir Albazi

17-2

10

Brandon Moreno

22-9-2

11

Su Mudaerji

20-7

+2

12

Mitch Raposo

9-2

13

Rei Tsuruya

12-1

Nuevo (NR)

14

Charles Johnson

17-7

15

Alessandro Costa

14-5

Ante el choque Temirov vs Kavanagh

Puntos clave del ranking e intriga del próximo combate:

  • Ramazon Temirov en el puesto 7: Nuestro compatriota defiende firmemente su posición dentro del Top 10;

  • El rival en el puesto 6: El futuro oponente de Temirov, el luchador inglés invicto Lone Kavanagh, se encuentra justo por encima de él, en la 6.ª posición. El duelo entre estos dos líderes está programado para el 24 de octubre de este año;

  • Ascenso de los luchadores asiáticos: El chino Su Mudaerji subió dos puestos hasta la 11.ª posición, mientras que el joven talento japonés Rei Tsuruya entró por primera vez en el Top 15, ocupando el 13.º lugar;

  • Representante de Kazajistán en el Top 5: El kazajo Asu Almabayev cierra el top 5.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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