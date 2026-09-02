Actualización del ranking UFC: ¿En qué posición están Ramazon Temirov y su próximo rival?
Según el ranking oficial publicado por la UFC, nuestro compatriota Ramazon Temirov mantiene su 7.ª posición en la división. La competencia entre los luchadores del top 15 de esta categoría de peso se está intensificando.
Además, debido al próximo combate de nuestro compatriota, las posiciones vecinas en esta lista son el centro de atención de los aficionados uzbekos.
Líderes de peso y ranking Top 15
El ranking oficial actualizado muestra la siguiente situación:
Puesto
Luchador
Récord
Cambio
C
Joshua Van (Campeón)
17-2
—
1
Alexandre Pantoja
30-6
—
2
Manel Kape
21-7
—
3
Brandon Royval
17-8
—
4
Tatsuro Taira
16-1
—
5
Asu Almabayev
24-3
—
6
Lone Kavanagh
9-0
—
7
Ramazon Temirov
18-3
—
8
Kyoji Horiguchi
33-5
—
9
Amir Albazi
17-2
—
10
Brandon Moreno
22-9-2
—
11
Su Mudaerji
20-7
+2
12
Mitch Raposo
9-2
—
13
Rei Tsuruya
12-1
Nuevo (NR)
14
Charles Johnson
17-7
—
15
Alessandro Costa
14-5
—
Ante el choque Temirov vs Kavanagh
Puntos clave del ranking e intriga del próximo combate:
Ramazon Temirov en el puesto 7: Nuestro compatriota defiende firmemente su posición dentro del Top 10;
El rival en el puesto 6: El futuro oponente de Temirov, el luchador inglés invicto Lone Kavanagh, se encuentra justo por encima de él, en la 6.ª posición. El duelo entre estos dos líderes está programado para el 24 de octubre de este año;
Ascenso de los luchadores asiáticos: El chino Su Mudaerji subió dos puestos hasta la 11.ª posición, mientras que el joven talento japonés Rei Tsuruya entró por primera vez en el Top 15, ocupando el 13.º lugar;
Representante de Kazajistán en el Top 5: El kazajo Asu Almabayev cierra el top 5.
…