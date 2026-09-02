Actualización del ranking UFC: ¿En qué posición están Ramazon Temirov y su próximo rival?

Según el ranking oficial publicado por la UFC, nuestro compatriota Ramazon Temirov mantiene su 7.ª posición en la división. La competencia entre los luchadores del top 15 de esta categoría de peso se está intensificando.

Además, debido al próximo combate de nuestro compatriota, las posiciones vecinas en esta lista son el centro de atención de los aficionados uzbekos.

Líderes de peso y ranking Top 15

El ranking oficial actualizado muestra la siguiente situación:

Puesto Luchador Récord Cambio C Joshua Van (Campeón) 17-2 — 1 Alexandre Pantoja 30-6 — 2 Manel Kape 21-7 — 3 Brandon Royval 17-8 — 4 Tatsuro Taira 16-1 — 5 Asu Almabayev 24-3 — 6 Lone Kavanagh 9-0 — 7 Ramazon Temirov 18-3 — 8 Kyoji Horiguchi 33-5 — 9 Amir Albazi 17-2 — 10 Brandon Moreno 22-9-2 — 11 Su Mudaerji 20-7 +2 12 Mitch Raposo 9-2 — 13 Rei Tsuruya 12-1 Nuevo (NR) 14 Charles Johnson 17-7 — 15 Alessandro Costa 14-5 —

Ante el choque Temirov vs Kavanagh

Puntos clave del ranking e intriga del próximo combate: