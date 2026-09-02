1 contra 6 en el octágono: ¡Makhmud Muradov acepta un combate sensacional!

·6·Deportes
1 contra 6 en el octágono: ¡Makhmud Muradov acepta un combate sensacional!

El uzbeko el famoso artista marcial mixto Makhmud Muradov ha dado un paso que sorprende a los aficionados a los deportes de combate de todo el mundo. El exluchador de la UFC se enfrentará a seis oponentes a la vez en un torneo que se celebrará en Praga, República Checa.

Este combate exótico y peligroso, programado para el 31 de octubre, será el evento estelar de la velada.

1 contra 6: ¿Cuál es el formato del combate y quiénes son los rivales?

Detalles del inusual enfrentamiento anunciados por los organizadores del torneo G MMA 1 Samhain:

  • Composición de los rivales: Muradov se enfrentará en el octágono al conocido luchador checo Diego Kotlar y a otros 5 atletas;

  • Enfrentamiento simultáneo: Está previsto que nuestro compatriota haga frente a los ataques de los 6 oponentes al mismo tiempo, no de forma sucesiva;

  • Reglas: El combate se llevará a cabo bajo las reglas oficiales de las artes marciales mixtas (MMA).

El mayor salario de su carrera

Makhmud Muradov explicó por qué aceptó esta arriesgada propuesta:

  • Ingresos récord: El uzbeko reveló que este enfrentamiento contra 6 personas le reportará el mayor beneficio económico de su carrera profesional;

  • El evento principal: Este espectáculo busca captar la atención de los fans en Praga y de los medios internacionales, y se espera que sea uno de los eventos más polémicos de octubre.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¡Romano anuncia el nuevo club de la estrella del Manchester City, Claudio Echeverri!¡Romano anuncia el nuevo club de la estrella del Manchester City, Claudio Echeverri!Hoy, 11:43Claudio Echeverri deja el Manchester City por el BenficaClaudio Echeverri deja el Manchester City por el BenficaHoy, 11:15River Plate obtiene un beneficio multimillonario por el traspaso de Enzo FernándezRiver Plate obtiene un beneficio multimillonario por el traspaso de Enzo FernándezHoy, 11:15El heredero de Lionel Messi ha sido identificado: ¿quién llevará el número 10 en la selección argentina?El heredero de Lionel Messi ha sido identificado: ¿quién llevará el número 10 en la selección argentina?Hoy, 10:58¡Rendimiento increíble en Alemania: 27 goles marcados en 4 partidos!¡Rendimiento increíble en Alemania: 27 goles marcados en 4 partidos!Hoy, 10:46Gran cambio en Cataluña: ¿Por qué Casadó dejó el FC Barcelona?Gran cambio en Cataluña: ¿Por qué Casadó dejó el FC Barcelona?Hoy, 09:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor