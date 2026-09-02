1 contra 6 en el octágono: ¡Makhmud Muradov acepta un combate sensacional!

El uzbeko el famoso artista marcial mixto Makhmud Muradov ha dado un paso que sorprende a los aficionados a los deportes de combate de todo el mundo. El exluchador de la UFC se enfrentará a seis oponentes a la vez en un torneo que se celebrará en Praga, República Checa.

Este combate exótico y peligroso, programado para el 31 de octubre, será el evento estelar de la velada.

1 contra 6: ¿Cuál es el formato del combate y quiénes son los rivales?

Detalles del inusual enfrentamiento anunciados por los organizadores del torneo G MMA 1 Samhain:

Composición de los rivales: Muradov se enfrentará en el octágono al conocido luchador checo Diego Kotlar y a otros 5 atletas;

Enfrentamiento simultáneo: Está previsto que nuestro compatriota haga frente a los ataques de los 6 oponentes al mismo tiempo, no de forma sucesiva;

Reglas: El combate se llevará a cabo bajo las reglas oficiales de las artes marciales mixtas (MMA).

El mayor salario de su carrera

Makhmud Muradov explicó por qué aceptó esta arriesgada propuesta: