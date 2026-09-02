1 contra 6 en el octágono: ¡Makhmud Muradov acepta un combate sensacional!
El uzbeko el famoso artista marcial mixto Makhmud Muradov ha dado un paso que sorprende a los aficionados a los deportes de combate de todo el mundo. El exluchador de la UFC se enfrentará a seis oponentes a la vez en un torneo que se celebrará en Praga, República Checa.
Este combate exótico y peligroso, programado para el 31 de octubre, será el evento estelar de la velada.
1 contra 6: ¿Cuál es el formato del combate y quiénes son los rivales?
Detalles del inusual enfrentamiento anunciados por los organizadores del torneo G MMA 1 Samhain:
Composición de los rivales: Muradov se enfrentará en el octágono al conocido luchador checo Diego Kotlar y a otros 5 atletas;
Enfrentamiento simultáneo: Está previsto que nuestro compatriota haga frente a los ataques de los 6 oponentes al mismo tiempo, no de forma sucesiva;
Reglas: El combate se llevará a cabo bajo las reglas oficiales de las artes marciales mixtas (MMA).
El mayor salario de su carrera
Makhmud Muradov explicó por qué aceptó esta arriesgada propuesta:
Ingresos récord: El uzbeko reveló que este enfrentamiento contra 6 personas le reportará el mayor beneficio económico de su carrera profesional;
El evento principal: Este espectáculo busca captar la atención de los fans en Praga y de los medios internacionales, y se espera que sea uno de los eventos más polémicos de octubre.
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