River Plate obtiene un beneficio multimillonario por el traspaso de Enzo Fernández

River Plate, uno de los clubes insignia del fútbol argentino, se prepara una vez más para obtener un gran beneficio económico. Según informa Goal.com, el traspaso récord del centrocampista Enzo Fernández del Chelsea al Manchester City garantiza millones de euros para las arcas del equipo de Buenos Aires. Así lo informa Goal.com informa el medio.

Se ha revelado que el valor del traspaso del jugador de 25 años rompió el récord británico, alcanzando los 125 millones de libras esterlinas. Como resultado de esta enorme operación, River Plate también recibirá su parte de acuerdo con las reglas del mecanismo de solidaridad de la FIFA.

Éxito financiero y pagos de solidaridad

Según el diario Olé, los gigantes argentinos recibirán aproximadamente el 3,37 % de esta cifra de traspaso, concretamente unos 4,92 millones de euros. Esta cantidad se abonará en plazos, de acuerdo con el calendario de pagos acordado entre los dos clubes de la Premier League.

Se espera que estos ingresos ayuden a River Plate a cubrir casi por completo las obligaciones financieras del contrato de préstamo del delantero Lucas Beltrán. La directiva del club está satisfecha de beneficiarse una vez más de la eficacia de su academia juvenil.

Enormes ingresos por traspasos europeos

Desde que Enzo Fernández se trasladó a Europa en 2022, su antiguo club ha generado un total de casi 60 millones de euros gracias a su exjugador. Anteriormente, el expresidente del club, Jorge Brito, fue muy astuto al conservar un 25 % de los derechos de reventa cuando vendió al jugador al Benfica por 18 millones de euros.

En aquel momento, esta inteligente cláusula dio sus frutos durante la compra de 121 millones de euros por parte del Chelsea, aportando una gran suma a las arcas del club. Con este nuevo traspaso, el ingreso total generado por Fernández para River Plate asciende a 57,12 millones de euros.

Planes del Manchester City y un nuevo desafío

Por su parte, el Manchester City ha comenzado a trabajar en la integración de Enzo Fernández y otro fichaje estival, Elliot Anderson, para reforzar la plantilla. El experimentado mediapunta argentino podría debutar este fin de semana contra el Coventry City si los trámites de inscripción se completan a tiempo.

La directiva del Etihad Stadium espera que este fichaje dé un nuevo impulso a la lucha por los títulos principales en la temporada 2026/27. El rendimiento de Enzo Fernández en su nuevo equipo y los procesos financieros que rodean su traspaso siguen siendo el centro de atención de la comunidad futbolística.