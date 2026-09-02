Mujeres astronautas trabajaron casi siete horas en el espacio abierto

Se llevó a cabo una nueva salida a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) para realizar tareas técnicas importantes. La representante de la Agencia Espacial Europea, Sophie Adenot, y la astronauta de la NASA, Jessica Meir, realizaron una caminata espacial, completando con éxito operaciones complejas durante casi siete horas. Según ixbt.com, esta misión es fundamental para actualizar la infraestructura de la estación espacial y preparar el terreno para futuras investigaciones. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Se ha informado que el trabajo total de las mujeres astronautas en el espacio abierto duró exactamente 6 horas y 49 minutos. Durante este tiempo, resolvieron una serie de problemas técnicos e instalaron equipos necesarios para futuras operaciones. La modernización de la infraestructura de la ISS se considera uno de los factores clave para garantizar la seguridad y la eficiencia de los vuelos espaciales modernos.

Principales tareas realizadas y actualizaciones técnicas

Una de las tareas más responsables realizadas durante la misión fue el reemplazo del retrorreflector en el módulo Harmony. Este dispositivo servirá como un punto de referencia crucial para los sistemas de navegación durante las futuras aproximaciones y acoplamientos a la estación. Además, los especialistas instalaron equipos especiales para los sistemas de transmisión de datos de la estación.

Además, se reemplazó una cámara de alta resolución en la estructura de la estación por una nueva. Una de las tareas específicas de las astronautas consistió en preparar minuciosamente el radiador del espectrómetro magnético Alpha para futuros procesos de mantenimiento. Estos instrumentos científicos son de gran importancia para estudiar los rayos cósmicos y descubrir los secretos del universo.

Logros personales de las astronautas experimentadas

Esta salida estuvo llena de hitos profesionales para ambas participantes. Para Sophie Adenot, esta fue su tercera operación exitosa en el espacio abierto. Cabe recordar que anteriormente fue reconocida como la primera mujer francesa en realizar una operación tan compleja en la historia.

Para la experimentada especialista estadounidense Jessica Meir, este viaje espacial fue el séptimo. Esta cifra le permitió ascender al tercer lugar en el ranking de mujeres astronautas de la NASA con mayor número de caminatas espaciales. Estos complejos trabajos técnicos en la ISS demuestran una vez más el potencial de la humanidad en la conquista del espacio.