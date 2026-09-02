¡Romano anuncia el nuevo club de la estrella del Manchester City, Claudio Echeverri!

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¡Romano anuncia el nuevo club de la estrella del Manchester City, Claudio Echeverri!

El gigante portugués, el Benfica de Lisboa, ha dado un paso sonado en el mercado de fichajes. Según el prestigioso insider Fabrizio Romano, las «Águilas» han llegado a un acuerdo total con el Manchester Citypara el traspaso del mediocentro ofensivo Claudio Echeverri.

Se espera que el talento argentino de 20 años llegue hoy mismo a la capital portuguesa para completar los trámites y pasar el reconocimiento médico.

Detalles del acuerdo: Cesión, salario completo y opción de compra

Condiciones financieras y legales del acuerdo entre las partes:

  • Forma de cesión y salario: Echeverri se une al Benfica en calidad de cedido, pero con un punto clave: el club lisboeta asumirá el salario anual completo del jugador;

  • Opción de compra: El contrato incluye una cláusula oficial que permite al Benfica comprar al jugador de forma definitiva más adelante (el precio exacto del traspaso aún no se ha revelado);

  • Paso rápido: Todos los detalles del acuerdo han sido discutidos y se espera que el anuncio oficial del traspaso se produzca en las próximas horas.

El camino recorrido por el «nuevo Messi»

Los pasos de Claudio Echeverri en el sistema de los «Citizens» y en los escenarios europeos:

  • El trampolín River Plate: Manchester Cityfichó al talentoso jugador en enero de 2024 procedente del club argentino River Plate, pero lo dejó una temporada más en su club de origen;

  • Cesiones en Europa: En los últimos años, el mediapunta argentino ha ganado experiencia en Alemania con el Bayer Leverkusen y en la Liga española con el Girona;

  • El trampolín de Lisboa: Considerado como una de las mejores escuelas de Europa para convertir talentos en estrellas mundiales, se espera que el Benfica sea el escenario ideal para que Echeverri se convierta en una estrella del once titular.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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