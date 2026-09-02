Oficial: La UFC anuncia el combate estelar de un gran torneo en Las Vegas

El UFC Apex de Las Vegas será sede de un intenso enfrentamiento. Según el comunicado oficial, dos peleadores de élite con rachas ganadoras se medirán en un maratón de 5 asaltos para definir al nuevo aspirante de la división.

Estado de los peleadores y rachas ganadoras

Ambos atletas llegan al combate en el mejor momento de sus carreras:

La racha y habilidades de grappling de Brendan Allen: El peleador estadounidense registra una racha de 3 victorias consecutivas . Su última victoria fue en junio ante Edmen Shahbazyan por decisión unánime; Allen está en la cima no solo en MMA, sino también en grappling; es campeón en la categoría de hasta 90 kg de ACBJJ All-stars . En la competición celebrada en Estambul el 30 de agosto, defendió su título con éxito al someter al ruso Magomedrasul Gasanov antes del límite (mediante heel hook ).

El ascenso exitoso de Christian Leroy Duncan: El peleador británico superó la mayor prueba de su carrera y ha logrado 5 victorias ; En julio, Duncan dio un paso firme hacia la élite de la división al superar al experimentado Jared Cannonier por decisión unánime.



Clasificaciones y camino al título

Posiciones actuales e importancia del combate: