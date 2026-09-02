Oficial: La UFC anuncia el combate estelar de un gran torneo en Las Vegas

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Oficial: La UFC anuncia el combate estelar de un gran torneo en Las Vegas

El UFC Apex de Las Vegas será sede de un intenso enfrentamiento. Según el comunicado oficial, dos peleadores de élite con rachas ganadoras se medirán en un maratón de 5 asaltos para definir al nuevo aspirante de la división.

Estado de los peleadores y rachas ganadoras

Ambos atletas llegan al combate en el mejor momento de sus carreras:

  • La racha y habilidades de grappling de Brendan Allen:

    • El peleador estadounidense registra una racha de 3 victorias consecutivas . Su última victoria fue en junio ante Edmen Shahbazyan por decisión unánime;

    • Allen está en la cima no solo en MMA, sino también en grappling; es campeón en la categoría de hasta 90 kg de ACBJJ All-stars . En la competición celebrada en Estambul el 30 de agosto, defendió su título con éxito al someter al ruso Magomedrasul Gasanov antes del límite (mediante heel hook ).

  • El ascenso exitoso de Christian Leroy Duncan:

    • El peleador británico superó la mayor prueba de su carrera y ha logrado 5 victorias ;

    • En julio, Duncan dio un paso firme hacia la élite de la división al superar al experimentado Jared Cannonier por decisión unánime.

Clasificaciones y camino al título

Posiciones actuales e importancia del combate:

  • Meta-ranking y reconocimiento mediático: Actualmente, Brendan Allen ocupa el 5º puestoen el meta-ranking de peso medio de la UFC, y el 4º puesto en el ranking de la prensa especializada;

  • El ascenso de Duncan: Christian Leroy Duncan figura en el 11º puestoen el meta-ranking de la organización y en el 10º puesto en la lista de mejores peleadores de la prensa;

  • Estatus de aspirante absoluto: El ganador de este duelo se convertirá sin duda en uno de los principales candidatos al título de peso medio.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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