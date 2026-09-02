Claudio Echeverri deja el Manchester City por el Benfica

El centrocampista del Manchester City, Claudio Echeverri, ha llegado a Lisboa para continuar su carrera en el club portugués Benfica. Según la información publicada por A Bola, el talentoso jugador de 20 años defenderá los colores del equipo portugués en calidad de cedido hasta el final de la temporada, y el acuerdo incluye una opción de compra directa. Se espera que este traspaso sea un paso importante en la trayectoria del joven argentino en los campos europeos. Así lo informa Goal.com reporta.

Tras aterrizar en Lisboa el martes por la noche, el mediapunta pasará pronto el reconocimiento médico y firmará su contrato oficial. La directiva del Benfica se apresura a completar todos los trámites para inscribir al jugador en la lista de la UEFA para los próximos partidos de la Europa League. El entrenador del equipo, Marco Silva, considera al joven jugador como una pieza clave en su esquema.

Consejos de estrellas y motivos del traspaso

Claudio Echeverri, quien firmó un contrato de cuatro años y medio con el Manchester City en enero de 2024, ya había jugado cedido en el Bayer Leverkusen y el Girona. Al llegar a Portugal, confesó abiertamente que consultó sobre el traspaso con sus compañeros del Manchester City, Rúben Dias y Bernardo Silva, así como con el entrenador Marco Silva. Curiosamente, Rúben Dias y Bernardo Silva son canteranos o exjugadores del Benfica.

El futbolista argentino, conocido como "El Diablito", no ocultó su satisfacción por unirse al club más grande de Portugal. Su objetivo es seguir los pasos de sus compatriotas que dejaron huella en la historia del club y contribuir a la conquista de títulos. Echeverri destacó que tomó esta decisión tras conversar con el técnico y exjugadores del Benfica.

Rol táctico

En su nuevo equipo, se espera que Claudio Echeverri actúe principalmente en el centro del campo, como mediapunta con el dorsal 10. Esta posición estaba ocupada recientemente por Georgiy Sudakov, y el joven argentino sin duda potenciará las opciones ofensivas del Benfica. Su visión de juego y rapidez en la toma de decisiones encajan perfectamente en el esquema táctico de Marco Silva.

La directiva y la afición del Benfica tienen grandes expectativas puestas en esta joven promesa. Los partidos de la Europa League y del campeonato nacional servirán como una excelente oportunidad para que Echeverri demuestre todo su potencial y destaque en el fútbol europeo antes de su posible regreso al Manchester City.