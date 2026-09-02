Lo que reveló Álvaro González sobre Cristiano Ronaldo

El defensa español Álvaro González, excompañero en el club saudí Al-Nassr, compartió recuerdos interesantes sobre la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo. Según informa Goal.com, el experimentado jugador destacó que las cualidades humanas sencillas del cinco veces ganador del Balón de Oro contrastan drásticamente con su enfoque en el campo. Estas reflexiones son significativas porque revelan la verdadera personalidad de la estrella lejos de los focos. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Radio MARCA, Álvaro González compartió sus impresiones sobre el tiempo que compartió equipo con Cristiano Ronaldo. Según él, el delantero portugués se muestra como una persona sencilla, sincera y siempre dispuesta a ayudar a sus compañeros. González añadió que esta característica fue confirmada no solo por él, sino también por otros jugadores que conocen a ambos.

Un giro en el terreno de juego

Sin embargo, se destacó que desde el momento en que pisa el césped, Cristiano Ronaldo se transforma por completo. Según la descripción de Álvaro González, el goleador portugués se convierte en un verdadero competidor feroz, un depredador hambriento de victoria en el campo. Su incansable ética de trabajo en los entrenamientos y su intensidad en los duelos físicos tuvieron un impacto innegable en todo el equipo.

El defensa recordó que a menudo se producían duelos físicos intensos durante las sesiones de entrenamiento. A pesar de ello, estos momentos de tensión se olvidaban inmediatamente después, terminando con momentos de relajación en el jacuzzi y bromas, lo que ayudó a mantener un ambiente saludable entre los jugadores.

Legado histórico y objetivos futuros

Durante la temporada 2022-23, la pareja disputó un total de 11 partidos en todas las competiciones, logrando 6 victorias. Cristiano Ronaldo, que ahora tiene 41 años y contrato con Al-Nassr hasta junio de 2027, avanza con determinación hacia el hito histórico de los 1.000 goles en su carrera profesional. Hasta la fecha, ha marcado 978 goles en 1.333 partidos oficiales.

Según su excompañero, atletas excepcionales como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi permanecerán para siempre en la historia del fútbol gracias a su trabajo incansable y su sed de victoria. Su profesionalismo, tanto dentro como fuera del campo, sigue sirviendo como un ejemplo importante para los jóvenes futbolistas.