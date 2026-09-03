Visita sorpresa: Ancelotti vuelve a Madrid y se reúne con Mourinho y las estrellas del Real

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Visita sorpresa: Ancelotti vuelve a Madrid y se reúne con Mourinho y las estrellas del Real

Un momento histórico y emocionante tuvo lugar en la ciudad deportiva del Real Madrid. El legendario Carlo Ancelotti, exentrenador del «club blanco» y actual seleccionador de la selección nacional de Brasil, visitó a su antiguo equipo. El técnico italiano, que conquistó numerosos títulos en el Santiago Bernabéu, saludó cordialmente al nuevo entrenador madridista, José Mourinho, y a los jugadores que bien conoce antes de la sesión de entrenamiento.

El sitio web oficial del club madrileño publicó un mensaje especial y un reportaje fotográfico al respecto.

Momentos emocionantes en Valdebebas: «¡Carlo Ancelotti está de vuelta en Madrid!»

El departamento de prensa del club cubrió con gran respeto el encuentro entre los dos grandes entrenadores y el equipo:

  • Comunicado oficial: «¡Carlo Ancelotti está de vuelta en Madrid! El exentrenador del Real y actual seleccionador de Brasil visitó Valdebebas para saludar a José Mourinho y a los jugadores antes del entrenamiento», señala el comunicado del club;

  • Ambiente cálido y antiguos pupilos: El técnico italiano tuvo un reencuentro afectuoso con sus antiguos jugadores, con quienes logró grandes victorias durante varios años, y deseó suerte al equipo ante la nueva etapa en el club;

  • La unión de dos leyendas: La presencia de dos de los entrenadores más laureados del fútbol mundial, Ancelotti y Mourinho, juntos en la ciudad deportiva del Real, fue aclamada por millones de aficionados en Internet.

Visita sorpresa: Ancelotti vuelve a Madrid y se reúne con Mourinho y las estrellas del Real

La era Mourinho renovada en el Real: el legado dejado por Carlo

Este encuentro adquiere un significado simbólico especial en el contexto de los grandes cambios en el club:

  • El regreso de Mourinho: En junio de 2026, el reconocido técnico portugués de 63 años, José Mourinho, fue nombrado oficialmente entrenador principal del Real, 13 años después de su primera etapa;

  • Triunfos anteriores: Entre 2010 y 2013, el entrenador portugués rompió la hegemonía del «FC Barcelona» de Guardiola, conquistando con los «merengues» una Liga de récord (2011/12), la Copa del Rey (2010/11) y la Supercopa (2012);

  • El nuevo desafío de Ancelotti: Por su parte, Carlo Ancelotti, tras cerrar su segundo ciclo exitoso en Madrid, ha comenzado una nueva misión con el objetivo de llevar a Brasil, pentacampeón del mundo, hacia el oro.

Visita sorpresa: Ancelotti vuelve a Madrid y se reúne con Mourinho y las estrellas del Real

Esta visita amistosa y llena de respeto en Valdebebas es un ejemplo brillante de cómo el relevo generacional de entrenadores en la familia del Real se desarrolla de forma saludable y al más alto nivel.

¿Cree que el retornado José Mourinho podrá repetir con el Real los éxitos logrados por Ancelotti en la Champions League? ¿Y podrá Carlo Ancelotti llevar a Brasil al título mundial en el próximo torneo? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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