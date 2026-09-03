En Uzbekistán, el evento solemne organizado con la participación de leyendas del fútbol llamó la atención del público no solo sobre el deporte, sino también sobre la cuestión de sus gastos. Se le preguntó a Bekzod Mamatqulov, presidente de la Federación de Futsal de Uzbekistán, cuánto dinero se gastó para organizar la visita de jugadores famosos al país.

El jefe de la federación declaró que no se revelaría la suma exacta, pero aclaró que el objetivo del evento no era obtener beneficios económicos.

«Tomen este evento como un regalo festivo»

Según Bekzod Mamatqulov, este proyecto se organizó con motivo del 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán.

«Dado que este evento está dedicado al 35º aniversario de nuestra independencia, no es muy apropiado hablar de los fondos gastados», dijo el presidente de la federación.

Según él, el interés del público por la cantidad gastada en el evento podría ser alto. Pero Mamatqulov indicó que no diría cuál fue la suma total.

No todas las entradas fueron vendidas

El presidente de la federación subrayó que el objetivo principal del evento no era obtener ingresos financieros.

Dijo que no todas las entradas para los partidos celebrados se pusieron a la venta. Esto significa que los organizadores no vieron el evento como un proyecto comercial, sino como un evento deportivo y festivo público.

Según Mamatqulov, los objetivos principales fueron los siguientes:

promover ampliamente el fútbol y el deporte;

ofrecer a los aficionados un evento inolvidable;

celebrar dignamente el 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán;

compartir un ambiente festivo con la población.

¿Por qué se invitó a las leyendas del fútbol?

El jefe de la federación vinculó el evento con el desarrollo del fútbol en el país. Destacó que en los últimos años se han registrado resultados importantes en el fútbol uzbeko.

En particular, se señalaron como hitos importantes del fútbol nacional la participación de las selecciones juveniles en campeonatos mundiales, la clasificación para los Juegos Olímpicos y el acceso de la selección absoluta a la Copa del Mundo.

«Todo esto es fruto de las reformas implementadas en la última década, así como del inmenso apoyo de nuestro Presidente y de nuestro Estado», dijo Mamatqulov.

El presidente de la federación expresó su postura abiertamente

Mamatqulov también explicó los gastos del evento desde un punto de vista personal y empresarial. Dijo que, además de ser el jefe de la federación, también se dedica a los negocios.

Destacó que, dadas las grandes oportunidades creadas por el Estado para los empresarios, este evento debe tomarse como un pequeño regalo hecho al país y al pueblo.

La pregunta principal sigue abierta por ahora

Así pues, sobre la visita de las leyendas del fútbol a Uzbekistán, no se dio una cifra exacta sobre cuánto dinero se gastó. El presidente de la federación declaró que el evento no tenía fines comerciales y que debe evaluarse como un proyecto organizado con motivo de la fiesta de la independencia.

Sin embargo, para el público interesado en la cantidad de los gastos, la pregunta principal — cuál fue el presupuesto total del evento — sigue sin respuesta por el momento.