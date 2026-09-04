Un jugador de críquet cerca de un récord tras correr 100 km

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Un jugador de críquet cerca de un récord tras correr 100 km

Un jugador de críquet de 22 años de Surrey, antes incluso de lanzar una bola, 62 millas, es decir, 100 kilómetros está a punto de entrar en el Guinness World Records tras completar esta distancia corriendo.

Sam Bodeano comenzó su inusual desafío el sábado en el famoso Lord's Cricket Ground de Londres. Tras correr durante unas 14 horas, llegó el domingo al Valley End Cricket Cluben Woking. Este trayecto puso a prueba su resistencia física.

Bodeano recorrió toda la distancia con su uniforme completo de críquet y una bola en la mano. Su extenuante carrera terminó con un partido de críquet. El atleta saltó al campo y realizó el primer lanzamiento a su padre.

Un récord ampliamente superado

Este intento se realizó con el objetivo de batir el récord Guinness de la mayor distancia recorrida corriendo con una bola de críquet en la categoría masculina.

El récord anterior era de 15 millas. La carrera de 62 millas de Bodeano supera con creces la marca existente.

Sin embargo, el nuevo resultado aún no ha sido validado oficialmente. Para ello, la organización Guinness World Records debe completar el proceso de verificación. Bodeano ha presentado las pruebas de su intento, que ahora están siendo revisadas por los expertos.

Una carrera por una causa benéfica

El desafío de Bodeano no se limitó a un récord deportivo. A través de este evento, también buscaba recaudar fondos para The Ruth Strauss Foundation una organización benéfica contra el cáncer.

Como resultado, se recaudaron casi 6 000 libras esterlinas en donaciones.

Tras finalizar la carrera, Bodeano admitió que el viaje lo dejó exhausto y sin dormir. Aun así, destacó que el esfuerzo por la noble causa valió la pena.

Su camino comenzó antes del amanecer en Lord's, un lugar histórico del críquet inglés. Luego, atravesó Londres para dirigirse a la región de Surrey.

A pesar de las largas horas y el cansancio extremo, el atleta mantuvo la bola de críquet en su mano durante todo el trayecto, cumpliendo con las condiciones del récord.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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