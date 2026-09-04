Mirjalol Qosimov: sobre la victoria ante «Khorezm» y las ocasiones desperdiciadas

Superliga de UzbekistánEn la 20ª jornada, el entrenador del AGMK, Mirjalol Qosimov, participó en la rueda de prensa posterior a la importante victoria por 1-0 en casa contra «Khorezm». El técnico de Olmaliq ofreció una opinión crítica y abierta sobre la importancia de los 3 puntos, el problema de la falta de puntería en ataque y el estado mental de sus jugadores.

«Solo aprovechamos una de 5 o 6 ocasiones»: Crítica a las oportunidades falladas

Al destacar que su equipo volvió a mostrar un fútbol atractivo, Mirjalol Qosimov señaló que aún queda mucho trabajo por hacer en la definición:

3 puntos y un juego vistoso: «Lo importante es que conseguimos los 3 puntos. Fue un partido que gustó a los aficionados. En los encuentros anteriores también estábamos jugando bien, pero nos faltaba el gol. Hoy, gracias a Dios, pudimos aprovechar una de nuestras 5 o 6 ocasiones claras»;

«Cosas así no se pueden perdonar»: «En la segunda parte, Aziz Xolmurodov tuvo al menos tres ocasiones claras. Nodir y Asad también tuvieron situaciones muy favorables. Francamente, no se pueden perdonar estas ocasiones. Estamos trabajando y explicándoselo a los jugadores. Espero que saquen las conclusiones correctas y veamos más goles en los próximos partidos».

«Si los delanteros no marcan, el castigo al contragolpe es inevitable»: Mentalidad y las paradas de Ne’matov

El entrenador respondió detalladamente a la pregunta de los periodistas sobre cómo afectó a la moral de los jugadores la racha de partidos sin marcar:

No hay presión psicológica: «Si hubiera afectado negativamente a la moral, no habríamos creado tantas ocasiones. Por ejemplo, en el partido contra «Nasaf», el portero rival Abduvohid Ne’matov salvó a su equipo de goles cantados. La falta de efectividad no es solo nuestro problema, es algo que ocurre a menudo en el fútbol mundial»;

El gol es fruto del trabajo colectivo: «El resto depende de la habilidad individual de los jugadores. Es también una cuestión de experiencia. Si los delanteros no convierten las ocasiones creadas, el rival puede castigarnos fácilmente al contragolpe. Los chicos entienden la situación, están trabajando duro y confío en que serán más efectivos en las próximas jornadas».

Tras poner fin a una racha de 3 partidos sin marcar, el equipo de Olmaliq subió al 5º puesto de la tabla con 32 puntos tras esta victoria.

En su opinión, ¿la falta de frialdad o la mala suerte son la causa de que los delanteros del AGMK fallen ocasiones claras? ¿Podrá el equipo de Mirjalol Qosimov alcanzar a los líderes en la lucha por el título y los puestos de honor? ¡Deje sus comentarios!