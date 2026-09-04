Piotr Tolstói, vicepresidente de la Duma Estatal de la Federación Rusa y figura clave del partido gobernante «Rusia Unida», dio una respuesta inesperada y muy comentada en redes sociales al ser cuestionado sobre las leyes que han mejorado el nivel de vida de los ciudadanos. En un debate con un opositor, el político citó el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) y la prohibición de letreros en idiomas extranjeros en las ciudades como las iniciativas más beneficiosas para la población. Su explicación sobre las restricciones lingüísticas captó especialmente la atención pública.

La pregunta de Bondarenko y la polémica elección de Tolstói

El político ruso y miembro del KPRF, Nikolái Bondarenko, interpeló directamente a Tolstói, pidiéndole que enumerara «tres leyes fuertes» impulsadas por «Rusia Unida» que realmente hubieran «mejorado la situación de los ciudadanos comunes»:

El aumento de la carga fiscal: Tolstói señaló en primer lugar las modificaciones al Código Tributario, incluyendo el aumento de la tasa del IVA, que afecta directamente los precios de bienes y servicios para la población, como un paso dado en beneficio de los ciudadanos;

Restricciones a letreros extranjeros: Como segunda iniciativa importante, mencionó la ley que limita el uso de idiomas extranjeros (principalmente el inglés) en escaparates, publicidad callejera y letreros, haciendo obligatorio el uso del idioma ruso.

«No somos una colonia»: Choque entre realidad económica e ideología

Al explicar cómo la ley sobre la restricción de textos en idiomas extranjeros mejoró la vida de los ciudadanos, el vicepresidente hizo una confesión franca y polémica:

«La gente no se hizo rica»: «La gente no se hizo más rica con esto, pero ya no nos sentimos como una colonia», enfatizó Tolstói.

Esta opinión ha abierto intensos debates en redes sociales y círculos políticos. Los críticos señalan que, en un momento de aumento de precios al consumidor y mayor presión fiscal, justificar los problemas económicos con restricciones simbólicas no mejora la calidad de vida real de las personas. Por su parte, los círculos nacional-conservadores consideran estas decisiones como pasos necesarios para proteger la soberanía y la identidad del Estado.

¿Cree usted que prohibir los letreros en idiomas extranjeros realmente fortalece la identidad nacional, o para la población lo más importante sigue siendo el ingreso real y el costo de vida? ¿Qué opina de calificar el aumento de impuestos como una «ley que mejora» la vida de los ciudadanos? ¡Deje sus comentarios!