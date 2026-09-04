Tragedia en Krasnoyarsk: un oso mata a dos mujeres que fueron a recoger setas

Una tragedia que muestra el lado más salvaje de la naturaleza ha ocurrido en la región rusa de Krasnoyarsk. Dos mujeres mayores, residentes del pueblo de Podtesovo, salieron al bosque a recoger setas y fueron atacadas y asesinadas por un oso. El Comité de Investigación de Rusia ha emitido un comunicado oficial sobre este terrible suceso, advirtiendo a la población sobre la gravedad de la situación.

Detalles principales de la tragedia:

Lugar de la tragedia: El bosque de taiga cerca del pueblo de Podtesovo, región de Krasnoyarsk;

Víctimas: Dos mujeres mayores de 67 y 73 años;

Cronología de los hechos: Las mujeres salieron al bosque el 31 de agosto y no regresaron. Tras una búsqueda inmediata, sus cuerpos fueron encontrados el 2 de septiembre;

Alcance de la búsqueda: Voluntarios y rescatistas inspeccionaron minuciosamente una zona de 200 000 metros cuadrados de taiga;

Conclusión de la investigación: Los cuerpos encontrados presentan heridas características de un ataque de un animal salvaje, en este caso, un oso.

Dos días de desaparición en la taiga y un hallazgo macabro

Según los medios locales y el Comité de Investigación, las mujeres de 67 y 73 años de Podtesovo se dirigieron al bosque el 31 de agosto para la temporada de setas. Sin embargo, al no regresar al anochecer, sus familiares preocupados contactaron a las autoridades pertinentes.

A pesar de las difíciles condiciones de la taiga, voluntarios y equipos de búsqueda y rescate iniciaron una operación a gran escala. El portal NGS24 informa que se inspeccionaron cerca de 200 000 metros cuadrados. Lamentablemente, el 2 de septiembre, dos días después de su desaparición, sus cuerpos fueron hallados en el bosque, a solo 3-4 kilómetros del pueblo. Los exámenes preliminares confirmaron que la causa de la muerte fue un ataque de oso.

Advertencia del Comité de Investigación: ¡Eviten los paseos por el bosque!

Debido a esta tragedia, el Comité de Investigación ha emitido una advertencia estricta a los residentes y visitantes de la región. La institución señala que la actividad de los osos en los bosques es actualmente extremadamente alta e insta a los ciudadanos a evitar las salidas al campo, la recolección de setas y bayas, así como los paseos por el bosque. Estos encuentros pueden ser fatales para la vida humana.

¿Qué medidas adicionales cree que deberían tomar las autoridades para garantizar la seguridad de la población en zonas con alta actividad de animales salvajes, especialmente osos? ¿Sería una decisión correcta restringir totalmente el acceso a los bosques? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!