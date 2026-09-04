El Lugano vence al Servette y se coloca líder: detalles del partido

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El Lugano vence al Servette y se coloca líder: detalles del partido

En la sexta jornada de la Super League suiza, los aficionados al fútbol vivieron un auténtico thriller. El defensa de la selección nacional de Uzbekistán Behruz Karimov que juega en el FC Lugano, vio cómo su equipo ganaba 1-0 en casa contra el Servette gracias a un gol en el minuto 90+4. Con esta victoria, el equipo, que aún no ha perdido puntos, ha recuperado el liderato de la clasificación.

Behruz Karimov titular: una nota alta para el defensa uzbeko

Este partido supone un gran paso para el joven talento uzbeko:

  • Primera titularidad: Behruz Karimovdebutó en el once inicial del Lugano y justificó plenamente la confianza de su entrenador;

  • 67 minutos de juego sólido: El legionario uzbeko se mostró disciplinado en defensa antes de ser sustituido por Zanotti en el minuto 67;

  • Una nota de 7: Por su aportación ofensiva, su actividad en los duelos y su disciplina táctica, Karimov fue calificado con un merecido 7,0 por los analistas.

Drama de penalti y salvación en el 90+4

El encuentro en el AIL Arena fue una prueba difícil e intensa para ambos equipos:

  • La oportunidad perdida del Servette: En el minuto 20, los visitantes tuvieron una ocasión de oro para abrir el marcador, pero Mraz falló su penalti;

  • El gol de oro de Ajeti: Cuando el partido parecía destinado al empate, Albian Ajeti, que entró en el minuto 67, marcó en el 90+4, dando los tres puntos al Lugano.

Clasificación: 100% de efectividad y líder en solitario

Tras esta victoria, el Lugano ha reforzado considerablemente su posición en la liga suiza:

  • Vuelta a la cima: Con 5 victorias en 5 partidos, el Lugano suma 15 puntos, superando al Young Boys (14 puntos) para recuperar la 1ª plaza;

  • Un partido pendiente: El Lugano aún tiene un partido menos, lo que aumenta su ventaja en la carrera por el título;

  • La delicada situación del Servette: Con 4 puntos, los visitantes siguen en la 10ª posición de 12 equipos.

Super League suiza. 6ª jornada

Lugano — Servette — 1:0

3 de septiembre. AIL Arena

Gol: Albian Ajeti (90+4).

Penalti fallado: Mraz (20, Servette).

Alineación del Lugano: Ballmoos, Papadopoulos, Celar, Delcroix, Bislimi, KARIMOV (Zanotti, 67), Kenduchi (Grgic, 46), dos Santos (Pilstrom, 74), Chiminyani (Espinoza, 90+2), Steffen, Moncada (Ajeti, 67).

En tu opinión, ¿puede Behruz Karimov convertirse en un titular indiscutible en el Lugano y ganar la liga suiza con su equipo? ¿Cuáles son tus impresiones sobre el debut de nuestro compatriota en la élite europea? ¡Deja tus comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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