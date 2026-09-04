Ha concluido la primera audiencia del caso penal contra Lida Moniava, fundadora y directora de la famosa fundación benéfica «Dom s mayakom» («Casa con faro»), que ayuda a niños gravemente enfermos en Rusia. El órgano de investigación no solicitó el ingreso en prisión preventiva (SIZO) de la conocida figura pública, acusada de difundir «noticias falsas» sobre el ejército ruso. El tribunal le impuso medidas cautelares restrictivas. Este proceso ha sido el centro de gran atención por parte del público y de los activistas de derechos humanos.

Cientos de personas ante el tribunal y las estrictas restricciones impuestas

Alrededor del edificio del tribunal se reunieron entre 200 y 400 ciudadanos, voluntarios y colegas para apoyar a la directora de la fundación. Tras este enorme apoyo público, el tribunal impuso las siguientes restricciones serias a Moniava:

Prohibición de movimiento nocturno: Se le prohibió estrictamente salir de casa desde las 20:00 hasta las 08:00 horas;

Bloqueo de información: A Lida Moniava se le prohibió el uso de Internet;

Restricciones de contacto con testigos: Se restringió cualquier forma de comunicación con los testigos involucrados en el caso penal.

«Estoy en contra de la guerra y no reconozco mi culpabilidad»: la declaración abierta de Moniava

La apertura del caso penal fue provocada por una publicación de la activista en su canal de Telegram el 24 de febrero de 2023. Moniava rechaza categóricamente las acusaciones:

Presión durante el interrogatorio: Al salir del tribunal, la filántropa reveló que durante los interrogatorios los investigadores intentaron convencerla de que se declarara culpable;

Posición inamovible: «Estoy en contra de la guerra, no me considero culpable y quiero que esta guerra termine lo antes posible», declaró Moniava ante los periodistas.

Comentario del abogado: ¿Por qué la investigación retrocedió de repente?

Según el defensor de derechos humanos y abogado de Moniava, Mijaíl Biryukov, el hecho de que el órgano de investigación no presentara una solicitud de prisión preventiva fue una «sorpresa total» para la defensa:

Cancelación del plan inicial: Según el abogado, hasta hace poco, los investigadores tenían la intención de solicitar su encarcelamiento;

La poderosa voz del público: «Es muy probable que la protesta y la indignación pública contra las acciones de las autoridades hacia Lida hayan tenido su efecto. Creo que este es uno de los pocos casos donde la solidaridad pública realmente ha sido decisiva», dijo el abogado.

El proceso judicial contra la directora de la fundación, que durante años ha brindado ayuda vital a niños gravemente enfermos y a sus familias, está siendo seguido de cerca por la sociedad civil rusa e internacional.

¿Cree que es justo perseguir a los filántropos que ayudan a niños gravemente enfermos por sus opiniones políticas? ¿Es capaz la unanimidad y el amplio apoyo público de cambiar las decisiones del Estado? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!