La caza de estrellas no termina: Los agentes libres más famosos sin club

El mercado de fichajes de verano ha cerrado oficialmente en las principales ligas europeas, pero las oportunidades para reforzar las plantillas aún no han terminado para los clubes. Según las reglas del fútbol internacional, los jugadores que terminan contrato y tienen el estatus de agente libre pueden firmar con cualquier equipo fuera del periodo de traspasos. El prestigioso medio británico BBC ha publicado una lista de estrellas del fútbol mundial que actualmente no tienen club oficial, pero que podrían atraer la atención de cualquier grande.

Esta lista incluye ganadores del Balón de Oro, múltiples campeones de la Champions League y algunos de los traspasos más caros del pasado reciente.

Leyendas del Real y ganador del Balón de Oro: Gigantes de la defensa y el ataque

La parte más sensacional de la lista está compuesta por veteranos que hasta hace poco eran símbolos del Real Madrid:

Karim Benzema (último club — Al-Ittihad): Ganador del Balón de Oro 2022 tras su aventura enArabia Saudita, vuelve a ser agente libre. La experiencia del goleador francés es un gran activo para cualquier equipo que busque un delantero;

Sergio Ramos (Monterrey): El ex capitán del «club blanco» ha terminado su etapa en el campeonato mexicano y se muestra abierto a nuevos retos;

Daniel Carvajal (Real Madrid): El lateral derecho titular durante muchos años del club madrileño tampoco ha elegido nuevo club tras finalizar su contrato;

David Alaba (Real Madrid): El defensa polivalente austriaco es uno de los candidatos más sólidos en el mercado de agentes libres.

Estrellas en busca de renacimiento y nuevas oportunidades: Sancho, Pogba y Sterling

Estrellas que sacudieron el mercado de fichajes europeo hace unos años, valoradas en cientos de millones de euros, también buscan un nuevo refugio:

Paul Pogba (Mónaco): El campeón del mundo francés, de vuelta al fútbol de élite tras su sanción, busca un camino hacia las grandes ligas como agente libre;

Jadon Sancho (Manchester United): El extremo, tras resolver sus asuntos contractuales con el MU, espera ofertas favorables para reactivar su carrera;

Raheem Sterling (Feyenoord): La ex estrella de la selección inglesa estudia nuevas opciones tras su paso por los Países Bajos;

Anthony Martial (Monterrey): El delantero francés también figura entre los jugadores libres.

Habilidad y creatividad: Coutinho, James y otros nombres famosos

Además, la lista incluye a varios jugadores talentosos que dejaron una huella brillante en la élite del fútbol mundial a lo largo de los años:

Philippe Coutinho (Vasco da Gama) y James Rodríguez (Minnesota): Los dos mediapuntas latinoamericanos siguen manteniendo un alto nivel en cuanto a visión de juego y pases inusuales;

Riyad Mahrez (Al-Ahli): La ex estrella delManchester City vuelve a estar en una encrucijada tras su paso por Arabia Saudita;

Jamie Vardy (Cremonese): Una leyenda de la Premier League y un delantero experimentado con un verdadero instinto goleador;

Oleksandr Zinchenko (Ajax): Un jugador versátil capaz de desempeñarse tanto en el lateral izquierdo como en el mediocampo;

Dele Alli (Como): El futbolista inglés decidido a demostrar su potencial una vez más tras sus intentos en Italia.

El mercado de agentes libres puede servir como un salvavidas importante, especialmente para los clubes grandes que enfrentan problemas inesperados debido a lesiones de jugadores durante la temporada.

¿Quién de estos agentes libres crees que aún puede jugar fácilmente en el once inicial de los grandes clubes europeos? ¿Puedes imaginar ver a estrellas como Karim Benzema o Sergio Ramos en clubes asiáticos o uzbekos? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!