El avance de los jóvenes talentos uzbekos hacia los campos de fútbol de Europa y Rusia continúa. El club Dinamo Majachkalá, que compite en la Premier League rusa (RPL), ha incorporado al talentoso lateral izquierdo de 23 años del Andijon, Mahmud Mahamadjonov, para reforzar su plantilla. Se ha firmado un contrato de 3 años con el jugador, representante de la «generación dorada» del fútbol uzbeko.

Este traspaso supone la primera experiencia internacional de Mahamadjonov y se considera un paso crucial hacia la selección nacional y las grandes ligas europeas.

¿Cuál es el importe del traspaso? Rumores y cifras oficiales

Los detalles financieros del acuerdo generaron diversos debates en la prensa antes del traspaso:

Declaración del Andijon: Según la información oficial del club del valle, el club ruso pagó por el traspaso de Mahamadjonov una indemnización de 250 000 dólares estadounidenses ;

Estimación de los medios rusos: El medio «Sport24» había informado que el valor del acuerdo era de 500 000 euros;

Indicador «Transfermarkt»: El prestigioso portal internacional ha valorado este traspaso en 215 000 euros , lo que coincide perfectamente con la suma oficial anunciada por la dirección del Andijon;

7 meses de brillo en el Andijon: Aunque Mahmud solo jugó siete meses para el club del valle, disputó 19 partidos en la Superliga y 3 en la Copa de Uzbekistán, registrando 3 asistencias.

¿Cuándo surgió el interés del Dinamo? ¿Qué dicen los entrenadores?

El entrenador principal del Andijon, Sergey Arslanov, declaró en una entrevista a Eurasia Football que los daguestaníes seguían a Mahamadjonov desde hace tiempo, y que su gran gol contra el Dinamo durante las concentraciones de invierno reforzó este interés.

Los expertos evalúan las cualidades específicas del lateral de 23 años de la siguiente manera:

Sergey Arslanov (entrenador principal del Andijon): «Mahmud puede cubrir todo el flanco izquierdo solo. Su control de balón con la zurda, su regate rápido y su capacidad para superar en el uno contra uno son elevados. Además, posee la cualidad poco común de poder realizar saques de banda largos y potentes»;

Vadim Abramov (quien fue su mentor en el Dinamo Samarcanda): «Trata el balón de maravilla, sabe sumarse al ataque, disparar y marcar. Su resistencia física es muy alta. Sin embargo, tiene un defecto: cuando se mete demasiado en el juego, se olvida de replegar. Si mejora su defensa posicional, se convertirá en una gran estrella»;

«Sports.ru» conclusión de los ojeadores: Ya en 2023, el famoso proyecto A2M había clasificado a Mahamadjonov entre los talentos uzbekos más prometedores para la RPL y los clubes europeos.

Liga de Campeones de la AFC y gol sensacional contra Argentina

La experiencia internacional de Mahmud Mahamadjonov también es rica:

Liga de Campeones de la AFC con el Pakhtakor: Disputó 6 partidos en la competición más prestigiosa del continente, incluyendo el encuentro contra el equipo saudí lleno de estrellas, el Al-Hilal;

Recuerdo de la Copa Mundial Sub-20: Esta generación, campeona de Asia en 2023, participó dignamente en la Copa Mundial. En el partido contra Argentina, país anfitrión, fue Mahamadjonov quien abrió el marcador en el minuto 23.

Tras los pasos de la generación dorada: «Manchester City», un trampolín hacia la RPL y Europa

Los jóvenes uzbekos que fueron titulares contra Argentina en aquel Mundial Sub-20 hoy compiten en grandes escenarios:

Abdukodir Khusanov: Tras pasar por el Energetik-BGU y el club francés RC Lens, llegó al gigante mundial «Manchester City» y firmó un nuevo contrato hasta 2031;

Abbosbek Fayzullaev: Traspasado del CSKA al club turco Başakşehir, actualmente está en el radar del club francés Estrasburgo;

Umarali Rakhmonaliev: Tras el Rubin, se clasificó para la Champions League como campeón de Azerbaiyán con el Sabail, y es seguido por el club francés RC Lens;

Jakhongir Urozov y Mahmud Mahamadjonov: Comenzaron a defender los colores del Rubin y del Dinamo Majachkalá en la Premier League rusa.

La partida de Mahamadjonov hacia la RPL aumenta considerablemente sus posibilidades de ser convocado a la selección nacional de Uzbekistán, dirigida por el entrenador Fabio Cannavaro. Como ha demostrado la historia, el camino del trampolín recorrido por Eldor Shomurodov (vía Rusia hacia la Roma) y Abdukodir Khusanov (vía Bielorrusia hacia las grandes ligas) también abre las puertas de la élite europea a Mahmud.

¿Crees que Mahmud Mahamadjonov podrá consolidarse como titular en el club de Majachkalá y convertirse pronto en el lateral izquierdo principal de la selección nacional? ¿En qué liga europea te gustaría verlo después de la RPL? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!