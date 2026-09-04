«Si Mourinho me llama, iré al Real»: ¡La declaración explosiva de McTominay!

Scott McTominay, centrocampista y motor del Napoli, causó revuelo al hablar sobre la posibilidad de continuar su carrera en España. El escocés admitió que aceptaría con gran interés una oferta de su antiguo mentor, José Mourinho, quien regresó al mando del Real Madrid este verano.

«Consideraría seriamente esa opción»: Sport.es una respuesta explosiva al diario

Según información del prestigioso diario español Sport.es los vínculos entre el jugador y el entrenador siguen siendo muy fuertes:

Confesión abierta: Al ser preguntado por la posibilidad de fichar por el Real Madrid bajo el mando de José Mourinho, el jugador escocés respondió sin dudar: «Si Mourinho me llama para ofrecerme ir al Real, consideraría esa opción muy seriamente»;

Estatus de estrella en el Napoli: Esta declaración ha generado un gran debate en Italia, donde el centrocampista se ha convertido en poco tiempo en un pilar fundamental del mediocampo napolitano.

Debut en Manchester y relación mentor-alumno

El respeto mutuo entre McTominay y Mourinho se remonta a la época de Old Trafford en 2017:

El primer paso con José: Scott debutó en el primer equipo en 2017, cuando el Manchester Unitedera dirigido por José Mourinho;

Estatus de «guerrero favorito»: El técnico portugués siempre ha valorado la potencia física, la disciplina táctica y la entrega del escocés. Hoy en día, sus visiones tácticas siguen estando perfectamente alineadas.

El regreso de Mourinho al Real: 3 victorias en 3 partidos

El regreso sensacional de José Mourinho al club madrileño este verano ha transformado por completo el ambiente en torno al equipo:

Inicio perfecto en La Liga: Bajo la dirección del técnico portugués, el club blanco ha ganado sus tres primeros partidos de liga, manteniendo un pleno de victorias;

Necesidad de reforzar la plantilla: Amante de un estilo de juego sin concesiones, Mourinho busca un mediocentro defensivo potente capaz de ejecutar sus ideas. Este es un factor clave que podría hacer realidad el fichaje de McTominay.

¿Crees que Scott McTominay podría superar la competencia en el mediocampo del Real Madrid y ganarse un puesto titular? ¿Crees que José Mourinho llamará a su pupilo? ¡Deja tu opinión en los comentarios!