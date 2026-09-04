El líder fue derrotado: Nasaf golea 6-2 a Neftchi en Qarshi

Superliga de UzbekistánEn la jornada 20, los aficionados fueron testigos del resultado más sensacional e inesperado de la temporada actual. El club Neftchi de Ferganá, líder solitario de la tabla, visitó a Nasaf en Qarshi y sufrió una dura derrota por 6-2. Este dramático enfrentamiento, lleno de goles, se convirtió en el partido más prolífico y brillante de todo el campeonato.

«Blitzkrieg» en Qarshi: Doblete de Bobur Abduxoliqov y 4-0 en la primera parte

Los pupilos de Ro‘ziqul Berdiyev comenzaron el encuentro con una presión sin precedentes, decidiendo el destino del partido desde los primeros minutos:

Doble golpe inicial: Umarbek Eshmurodov abrió el marcador en el minuto 7, y apenas un minuto después, en el minuto 8, Bobur Abduxoliqov superó al portero rival para poner el 2-0;

Dominio total en la primera parte: Los «Dragones» no bajaron la intensidad. En el minuto 22, Sharof Muhitdinov amplió la ventaja, y en el minuto 40, el legionario Adenis Shala anotó el cuarto gol contra el líder, enviando a los equipos al descanso con un 4-0;

El doblete de Abduxoliqov: Al inicio de la segunda mitad, la iniciativa siguió siendo de los locales: en el minuto 53, Bobur Abduxoliqov marcó su segundo gol del partido y el quinto de su equipo.

Los goles de respuesta de Neftchi y el punto final

Los jugadores de Ferganá, aunque tarde, despertaron y buscaron reducir la diferencia:

Respuesta de Odilov y Peritsa: En el minuto 59, Alisher Odilov, quien ingresó como suplente, puso el 5-1. Al final del partido, en el minuto 89, otro delantero suplente, Stipe Peritsa, anotó el segundo gol de los visitantes;

El remate de Davronov: A pesar de los intentos de los de Ferganá, en el minuto 80, Alibek Davronov marcó el sexto gol de Nasaf, deleitando una vez más a los aficionados. Resultado final: 6-2.

Situación en la tabla: ¿Se intensifica la intriga en la carrera por el título?

Tras esta victoria sensacional, la situación en la tabla de la Superliga cambió de la siguiente manera:

Nasaf escala posiciones: El club de Qarshi alcanzó los 28 puntos, subiendo al séptimo lugar de la tabla y continuando su lucha por los puestos altos;

Neftchi mantiene el liderato: Aunque sufrió una dura derrota, el equipo de Vitaliy Levchenko sigue siendo el líder de la Superliga con 45 puntos. Sin embargo, tras esta vergonzosa derrota, las posibilidades de los perseguidores de reducir la brecha han aumentado drásticamente.

¿Cuál crees que fue la causa de esta inesperada y abultada derrota de Neftchi en Qarshi: cansancio o la táctica perfecta de Nasaf? ¿Cómo afectará esta derrota al ánimo de los de Ferganá en la carrera por el título? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!