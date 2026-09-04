«Su nombre ha desaparecido de las tiendas»: ¿Ha detenido el Atlético la venta de las camisetas de Julián Álvarez?

Se ha descubierto que en las tiendas oficiales situadas cerca del estadio del Atlético de Madrid, no se está vendiendo ni una sola camiseta con el nombre de una de las estrellas del equipo, el delantero argentino Julián Álvarez Esta noticia inesperada, difundida por el medio británico The Touchline ha provocado serios debates en la comunidad futbolística. En el contexto de las desavenencias surgidas durante el mercado de fichajes de verano, esta situación en las tiendas del club aviva las dudas sobre el futuro del jugador estrella en Madrid.

Un nombre retirado de los estantes: ¿Casualidad o señal oculta?

La situación en los puntos de venta oficiales junto al estadio no ha atraído la atención de aficionados y periodistas por casualidad:

No queda ni una camiseta: La ausencia de las camisetas de Álvarez, el delantero más valioso y reconocido del equipo, en las tiendas principales del Atlético no parece un simple agotamiento de existencias. Da la impresión de que sus equipaciones han sido retiradas por completo de los estantes;

La preocupación de los aficionados: Ante el revuelo que rodea al delantero en las últimas semanas, los seguidores vinculan esta situación con un enfriamiento en las relaciones entre el club y el jugador.

El veto al FC Barcelona y el rechazo a la opción del Arsenal

El pasado mercado de fichajes fue muy tenso para el campeón del mundo argentino:

La opción del FC Barcelona: En verano, Julián Álvarez tenía la firme intención de abandonar el club madrileño. Sin embargo, la directiva de los «colchoneros» se negó rotundamente a dejar salir a su delantero estrella a su rival directo en La Liga, el FC Barcelona;

La oferta del Arsenal: Al mismo tiempo, el Arsenal también intentó realizar el fichaje de Álvarez, pero en esta ocasión el propio jugador rechazó la oferta, al no querer regresar a Inglaterra;

Permanencia forzada: Como resultado, el delantero se vio obligado a quedarse en Madrid contra su voluntad debido a la decisión de la directiva.

¿Qué dice Diego Simeone? Entrenamientos y el duelo ante el Athletic

A pesar de la confusa situación en las tiendas y los rumores de traspaso, el entrenador Diego Simeone intenta mantener la calma:

«Entrará en la convocatoria»: El técnico madrileño declaró abiertamente que Álvarez se está entrenando muy bien y que será incluido en la convocatoria para el importante partido contra el Athletic Club de Bilbao;

Presión en el campo: Aunque Simeone intenta suavizar la situación, se nota que persiste un ambiente frío en torno al jugador a nivel del departamento de marketing y la directiva del club.

¿Cree que la desaparición de las camisetas de Julián Álvarez de las tiendas del club es solo un error técnico o el primer síntoma de una salida sonada en el mercado de invierno? ¿Fue la decisión correcta no dejarle ir al FC Barcelona? ¡Deje su opinión en los comentarios!