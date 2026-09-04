Monedas de 1 dólar con la imagen de Trump salen a la venta en EE. UU.

Nuevas monedas de 1 dólar con la imagen del presidente Donald Trump han salido a la venta en Estados Unidos. La Casa de Moneda de los EE. UU. las ha emitido especialmente con motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

En una cara de la moneda dorada aparece el retrato de Trump, mientras que en la otra se muestra el sello presidencial de los Estados Unidos. El escudo del sello también incluye el número «250», en referencia al 250 aniversario del país.

Aunque el valor nominal de la moneda es de 1 dólar, un paquete de 25 unidades se vende por 61 dólares, y una bolsa con 100 monedas cuesta 154,50 dólares.

Según la Casa de Moneda de los EE. UU., estas monedas son de curso legal. Asimismo, está previsto que entren en circulación en el otoño de 2026.