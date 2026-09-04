Nasaf golea a Neftchi con un marcador abultado

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Nasaf golea a Neftchi con un marcador abultado

Nasaf derrotó contundentemente a Neftchi en la jornada 20 de la Superliga. En el encuentro disputado en el estadio Markaziy de Qarshi, los locales anotaron 6 goles frente a los 2 de los visitantes.

El marcador se abrió en el minuto 6. Umar Eshmurodov puso a Nasaf por delante. Dos minutos después, Bobir Abdixoliqov amplió la ventaja a 2-0 tras una asistencia de Sharof Muhitdinov.

En el minuto 22, el propio Sharof Muhitdinov anotó para ampliar la diferencia a tres goles, esta vez asistido por Adenis Shala.

Nasaf volvió a perforar la portería rival antes del descanso. En el minuto 40, Adenis Shala marcó tras un pase de Oybek Rustamov.

Poco después de comenzar la segunda parte, Bobir Abdixoliqov anotó su segundo gol del partido, nuevamente con asistencia de Sharof Muhitdinov.

Neftchi recortó distancias en el minuto 58. Alisher Odilov fue el autor del primer gol de su equipo.

Nasaf marcó otro gol en el minuto 80. Alibek Davronov aprovechó un pase de Sharof Muhitdinov.

El último gol del partido llegó en el minuto 89. Stipe Peritsa anotó el segundo para Neftchi tras una asistencia de Alisher Odilov.

De esta manera, el duelo en Qarshi finalizó con una victoria de 6-2 para Nasaf. El árbitro principal fue Ilgiz Tantashev, asistido por Andrey Sapenko y Timur Gaynullin. El árbitro VAR fue Asker Najafaliyev y el AVAR Baxtiyorxo‘ja Shavkatov.

En el partido fueron amonestados Ikromjon Aliboyev (Neftchi) al minuto 5, Alibek Davronov (Nasaf) al 56 y Anvarjon G‘ofurov (Neftchi) al 72.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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