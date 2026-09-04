El plan de conquista europea de City: Maresca anuncia una lista sorpresa para la Champions

«Manchester City» ha presentado oficialmente su lista final de 23 jugadores inscritos en la lista A para la fase inicial de la nueva y revolucionaria temporada de la UEFA Champions League. El entrenador del equipo, Enzo Maresca, ha implementado su estrategia para la compleja serie de partidos del nuevo formato, con el objetivo de alcanzar las metas más altas en la competición más prestigiosa de Europa. La ausencia de algunas figuras clave y la aparición de nombres inesperados están generando intensos debates entre los aficionados.

Ocho enfrentamientos y un regreso dramático al «Camp Nou»

Según el nuevo formato, los «citizens» disputarán un total de ocho encuentros en la fase inicial. Cuatro partidos se jugarán en Manchester y cuatro fuera de casa. La campaña europea comenzará este mes con un viaje a Portugal para enfrentarse al «Porto». Tras este complejo desplazamiento, el Etihad Stadium acogerá dos choques consecutivos: el vigente campeón, el «Paris Saint-Germain», y el club griego «AEK Atenas» visitarán Manchester.

Uno de los encuentros más intrigantes y dramáticos del calendario tendrá lugar tras los duelos contra el «RB Leipzig» en Alemania y el «Napoli» de Kevin De Bruyne. Se trata del partido contra el «FC Barcelona». Cabe destacar que este verano, el centrocampista español Rodri, que dejó el «Manchester City», se enfrentará ahora a su antiguo club en el «Camp Nou». Además, la lista incluye partidos contra el «Lens», que ha fichado a Abdukodir Khusanov, y contra el «Sporting» en la última jornada de enero.

Lista A oficial para la Champions (23 jugadores):

Ante el inicio de la competición, el club ha presentado a la UEFA la siguiente lista A compuesta por 23 jugadores:

Porteros: Gianluigi Donnarumma, Marcus Bettinelli, Gerónimo Rulli, Max-Edgar Chabot.

Defensas: Rúben Dias, Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri, Vitor Reis, Joško Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis.

Centrocampistas: Elliot Anderson, Mateo Kovačić, Rayan Cherki, Jérémy Doku, Enzo Fernández, Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi, Phil Foden.

Delanteros: Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Allan Elias, Antoine Semenyo.

Nuevos porteros, el regreso de Vitor Reis e intriga francesa

Se han observado cambios importantes en la línea de porteros de la lista publicada. Gerónimo Rulli ha sustituido a James Trafford, mientras que la inclusión de Max-Edgar Chabot, de 18 años, en la lista A ha sido una verdadera sorpresa. Según las informaciones, el joven guardameta fue fichado este verano del club francés Angers y la directiva del club consideraba cederlo. No obstante, Maresca lo consideró digno de una de las 16 plazas reservadas para jugadores extranjeros. Junto a él, los nuevos miembros Enzo Fernández, Allan Elias, Iliman Ndiaye y otros también han sido incluidos en la lista.

En defensa, destaca el regreso del brasileño Vitor Reis al primer equipo. Pasó la temporada 2025/26 cedido en el Girona, club miembro del City Football Group.

¿Dónde están Nico O'Reilly y Ryan McAidoo? Se revela el secreto de la lista B

La ausencia de jóvenes jugadores importantes como Nico O'Reilly y Ryan McAidoo entre los 23 jugadores de la lista A ha planteado muchas preguntas. Sin embargo, como señaló el Manchester Evening News », esto no significa que no puedan participar en la competición. Según las reglas de la UEFA, los jugadores de 21 años o menos que hayan pasado al menos dos años en el club pueden ser inscritos en la lista B.

O'Reilly y McAidoo han sido incluidos en esta lista B. Como Maresca no ha cubierto las cuatro plazas reservadas para jugadores formados en el club, registró 23 jugadores en lugar de 25 en la lista A, pero se mantiene la posibilidad de reforzar el equipo mediante la lista B.

¿Crees que esta lista A de 23 jugadores elegida por Enzo Maresca permitirá al Manchester City ganar la Champions League en este nuevo formato? ¿Qué opinas de los cambios en la portería y de que Rodri se enfrente al City con el FC Barcelona? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!