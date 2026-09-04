Lionel Messi cumplirá su contrato con el Inter Miami hasta el final

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Lionel Messi cumplirá su contrato con el Inter Miami hasta el final

Tras poner fin a su carrera con la selección de Argentina, Lionel Messi se acerca a decisiones importantes sobre su futuro en el club. El legendario delantero, que actualmente juega para el Inter Miami de Estados Unidos, tiene un contrato vigente hasta 2028. Según Goal.com, la exestrella de la MLS, Shaka Hislop, informó que el argentino podría cumplir con los términos de este contrato y posteriormente asumir un cargo de embajador en el club. Así lo informa Goal.com informa.

Cabe recordar que Lionel Messi se trasladó al campeonato estadounidense en 2023. Este traspaso, posible gracias a los esfuerzos de uno de los propietarios del Inter Miami, David Beckham, marcó un punto de inflexión histórico para el equipo de Florida. El delantero, conocido por sus brillantes actuaciones en el Barcelona, ganó la Leagues Cup y la MLS Cup tras su llegada a EE. UU., además de obtener varios premios MVP y ganarse la ovación de los aficionados en estadios llenos.

Planes futuros y condiciones contractuales

La directiva del Inter Miami logró extender el acuerdo inicial con Lionel Messi. Sin embargo, debido a la edad y el estado físico del jugador, surgen a menudo dudas sobre si se cumplirá el contrato hasta el final. El jugador con más títulos en la historia del fútbol ha cerrado su etapa de 207 partidos con la selección para centrarse exclusivamente en su club.

Lionel Messi sigue demostrando su alto nivel en el campo. En un encuentro contra Montreal, su equipo ganó 7-1 y el delantero anotó cuatro goles. En el equipo juega junto a sus amigos cercanos Luis Suárez y Rodrigo De Paul. También circulan rumores sobre la posible llegada de su excompañero Neymar a EE. UU., lo que podría reunir al legendario trío MSN.

Según Shaka Hislop, Messi continuará su carrera en EE. UU.

El experto en fútbol y exguardameta del FC Dallas, Shaka Hislop, asegura que Lionel Messi respetará su contrato hasta el final. En su opinión, una de las razones principales es que el argentino ha estado directamente involucrado en la apertura del nuevo estadio del club y en la planificación futura.

Según Hislop, cuando termine el contrato, Messi pasará a desempeñar un papel de embajador y seguirá viviendo en Miami. Asimismo, espera que el delantero complete su contrato en el campo si su estado físico se lo permite. Al mismo tiempo, debido a su retiro de la selección y su edad, no se espera que participe en la próxima Copa del Mundo.

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Jahongir Tursunov
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