Lamine Yamal incluido en el grupo de capitanes del FC Barcelona

Según la información difundida por Mundo Deportivo, el club catalán FC Barcelona ha confirmado oficialmente su nuevo consejo de capitanes para la temporada 2026-27. Tras los fichajes de verano y los cambios en la plantilla, el entrenador Hansi Flick ha establecido un nuevo sistema de liderazgo en el equipo. En esta nueva etapa, la joven estrella del equipo, Lamine Yamal, ha sido incluido oficialmente en el grupo de capitanes. Así lo informa Goal.com .

Se ha dado a conocer que Raphinha y Pedri han sido nombrados primer y segundo capitán, respectivamente, por decisión personal de Hansi Flick. Para los tres puestos restantes, se llevó a cabo una votación secreta en el vestuario del equipo. Como resultado, Eric García, Frenkie de Jong y Lamine Yamal, con apenas 19 años, se ganaron la confianza de sus compañeros para completar el quinteto.

Estos cambios drásticos en el club fueron provocados por la reciente cesión de jugadores experimentados. En particular, las salidas de Marc-André ter Stegen y Ronald Araújo habían dejado un vacío en el liderazgo del equipo. Por ello, el cuerpo técnico y los jugadores decidieron crear una nueva jerarquía para mantener un ambiente saludable y garantizar la unidad en el campo.

La elección de Hansi Flick y la democracia de equipo

Se informa que Hansi Flick ya había definido a sus candidatos principales durante la pretemporada. El técnico alemán mantuvo a Raphinha y Pedri en los puestos más altos, permitiendo que los propios jugadores decidieran las posiciones restantes. Se dice que este enfoque ha servido para fortalecer aún más la cohesión dentro del equipo.

La inclusión de Eric García en esta lista se explica por su gran disciplina en los entrenamientos y su enfoque responsable. Frenkie de Jong, por su parte, se convirtió en una elección lógica como una de las figuras de mayor edad y experiencia tras la marcha de Ter Stegen. No obstante, la atención principal se centra en la incorporación de Lamine Yamal a este grupo.

El ascenso histórico de Lamine Yamal

La incorporación de Lamine Yamal, quien actualmente luce el legendario dorsal 10, al grupo de capitanes a sus 19 años es una gran declaración de intenciones para el futuro del FC Barcelona. Su ascenso a este estatus no se basa en principios tradicionales de edad, sino en su enorme impacto deportivo y sus cualidades de liderazgo en el terreno de juego.

El club catalán no es ajeno a otorgar tales responsabilidades a jugadores jóvenes. Hace dos años, Gavi portó el brazalete brevemente en un partido contra el Sevilla, pero la inclusión oficial de Yamal en el quinteto eleva su papel en el proyecto de Hansi Flick a un nivel completamente distinto.