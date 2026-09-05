El defensa del Real Betis explica cómo neutralizó el penalti de Mbappé

Se registró un resultado sensacional en el partido de La Liga, donde el Real Madrid sufrió una de las derrotas más duras de su historia. En su visita al Real Betis, el club blanco perdió por un marcador mínimo de 0-1. El destino del encuentro se decidió por un penalti fallado por Kylian Mbappé, lo que provocó intensos debates en la comunidad futbolística. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, en la situación decisiva del partido, el portero del Real Betis, Álvaro Valles, logró atajar el disparo de la estrella francesa. Sin embargo, el defensa local Marc Bartra, quien llegó primero al rechace del portero, despejó el peligro. Esta situación generó muchas discusiones sobre una posible infracción por invasión del área (encroachment) por parte de los jugadores que entraron antes de tiempo.

Un movimiento táctico planificado

En una entrevista concedida a Movistar+ tras el partido, el experimentado defensa central Marc Bartra admitió que la situación no fue casualidad. Según él, la acción estaba perfectamente planificada y diseñada para aprovechar los vacíos del reglamento. El defensa, anticipando la posibilidad de que Valles rechazara el balón, tomó su posición con gran precisión sin infringir las reglas.

Bartra destacó que intentó calcular con exactitud el momento en que el rival golpearía el balón. Si se hubiera precipitado o retrasado, habría entrado en el área cometiendo una infracción. El jugador afirmó que logró mantener sus pies fuera de la línea hasta el final, lo que dio sus frutos.

Consejos arbitrales y la experiencia de Valencia

Resulta que este truco de Marc Bartra se inspiró en una acción similar del defensa del Valencia, José Gayà. La estrella del Betis, tras observar el movimiento de su compatriota, se interesó por su legalidad y decidió consultar con árbitros profesionales.

El defensa señaló que contactó a un conocido que arbitraba en Segunda B para aclarar los detalles de la norma. Este especialista le explicó que no estaba prohibido estar fuera o sobre el límite de la línea, siempre que no la pisara. Esta información ayudó al Real Betis a lograr una victoria crucial contra el Real Madrid.