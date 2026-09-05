El FC Barcelona ante una baja sensible: Lamine Yamal se pierde el entrenamiento

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El FC Barcelona ante una baja sensible: Lamine Yamal se pierde el entrenamiento

El club español FC Barcelona se enfrenta a un serio problema de plantilla antes de su partido fuera de casa contra el Valencia en La Liga. La brillante estrella y extremo líder del equipo, Lamine Yamal, no participó en el último entrenamiento del sábado y su presencia en el duelo en Mestalla está en duda. Esta noticia ha preocupado a los aficionados y al cuerpo técnico mientras los pupilos de Hansi Flick se preparan para la cuarta jornada de la temporada 2026/27. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por el diario SPORT, la inesperada ausencia del jugador de 19 años en el último entrenamiento ha puesto en alerta a médicos y entrenadores. El estado físico del talentoso extremo, que mostró un gran nivel el lunes contra el Rayo Vallecano, está siendo evaluado urgentemente por los servicios médicos del club. Aunque el club aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas exactas de la lesión, esta situación ha generado un problema serio antes del viaje del equipo.

Estatus de capitán y cambios tácticos

Mundo Deportivo informa que este suceso inesperado ocurrió en medio de un evento feliz para Yamal. Ese mismo día, el jugador fue elegido como nuevo vicecapitán del FC Barcelona tras una votación entre sus compañeros. Sin embargo, la ausencia del joven líder podría obligar al entrenador Hansi Flick a cambiar sus planes tácticos.

Desde su llegada al Camp Nou, el técnico alemán ha implementado un sistema de presión de alta intensidad, y Lamine Yamal es una de las piezas más importantes de este estilo de juego. Sus constantes movimientos en el campo y su eficacia ofensiva son fundamentales para el juego del equipo. Si no puede jugar, el cuerpo técnico tendrá que buscar alternativas en la plantilla.

Noticias positivas y cambios en la plantilla

Como destaca Goal.com, mientras el estado de Yamal genera preocupación, el FC Barcelona también recibió dos noticias positivas este sábado. Gavi completó el entrenamiento con el grupo principal y está listo para jugar el próximo partido. El centrocampista, que se perdió varios encuentros tras lesionarse la rodilla en el partido inaugural contra el Elche, finalmente ha regresado.

Además, el delantero Gabriel Jesus, llegado del Arsenal durante el mercado de fichajes de verano, está listo para su debut con los Blaugrana. El jugador brasileño ha recuperado su forma física óptima en las últimas semanas y se espera que, por decisión del entrenador, sea incluido por primera vez en la convocatoria oficial. El regreso de estos jugadores aportará fuerza adicional al equipo antes del complicado partido fuera de casa contra el Valencia.

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Jahongir Tursunov
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