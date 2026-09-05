Luis Enrique hace una declaración sorprendente tras la derrota ante el Mónaco

En la última jornada del campeonato francés, el PSG fue derrotado inesperadamente por el Mónaco. Aunque los parisinos perdieron 1-2 en casa, el entrenador Luis Enrique declaró después del partido que no estaba descontento con el desempeño de sus jugadores.

El técnico español incluso destacó que el PSG merecía más la victoria. Según Enrique, el resultado del partido no refleja fielmente lo ocurrido en el campo.

Enrique, satisfecho con su equipo a pesar de la derrota

Para el PSG, el partido contra el Mónaco fue mucho más difícil de lo esperado. Los parisinos no pudieron aprovechar sus oportunidades y terminaron perdiendo 1-2 ante su rival.

A pesar de ello, Luis Enrique afirmó que hubo muchos aspectos positivos en el juego de su equipo.

« Estoy satisfecho con lo que vi. Es el comienzo de la temporada y aún no estamos a nuestro nivel óptimo. Pero vi muchos puntos positivos. »

« Merecíamos la victoria »

Enrique también se refirió a las estadísticas del partido. En particular, el entrenador destacó que los xG (goles esperados) demostraban la superioridad del PSG.

« Para mí, está claro que merecíamos ganar. Basta con mirar los xG. Pero el fútbol es así, es un deporte maravilloso. »

Esta declaración demuestra que, a pesar de la derrota del PSG, Enrique está satisfecho con la calidad de juego y las ocasiones creadas por su equipo.

¿Por qué el PSG dejó escapar la victoria?

Después del partido, una de las preguntas principales fue sobre la gran diferencia entre las ocasiones creadas y el resultado final.

Luis Enrique admitió que no es fácil dar una respuesta precisa:

« ¿Cómo puedo explicar el resultado? El fútbol a veces es inexplicable. »

Según el entrenador, este tipo de partidos pueden servir como una lección importante para los resultados futuros del equipo.

Enrique destacó la mentalidad de sus jugadores

El entrenador del PSG también habló sobre el estado mental de sus jugadores tras la derrota.

Elogió la mentalidad del equipo y subrayó que el campeonato aún es largo.

« Quiero destacar la mentalidad de los jugadores. Será un campeonato interesante. Debemos prepararnos para el futuro. »

El PSG se prepara ahora para el reto ante el Brest

La derrota ante el Mónaco fue un aviso importante para el PSG esta temporada. El equipo ahora debe analizar sus errores y prepararse para el próximo partido de liga.

El próximo rival de los parisinos es el Brest. Los pupilos de Luis Enrique jugarán esta vez fuera de casa.

En conclusión, la derrota por 1-2 del PSG no es motivo de gran preocupación para Enrique por ahora. El entrenador ve aspectos positivos en el juego del equipo y el objetivo principal es convertir las ocasiones en resultados a lo largo de la temporada.