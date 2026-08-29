Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles

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Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo ha dado un paso más hacia su récord histórico. En el campeonato de Arabia Saudita, el Al Nassr venció al Al Taawoun por 2-1 en casa, colocándose líder de la clasificación. El experimentado delantero, autor del gol decisivo en este encuentro, elevó su cuenta goleadora a 978 tantos en su carrera. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Goal.com, el partido destacó por un inicio activo de los visitantes. En el minuto 11, Bassam Al Hurayji abrió el marcador, adelantando al Al Taawoun. Posteriormente, los locales aumentaron la presión y, en el tiempo añadido de la primera parte, en el minuto 45+5, Samuel Costa igualó el marcador, enviando a los equipos al descanso con empate.

Gol histórico y récords

Al inicio de la segunda mitad, concretamente en el minuto 50, apareció Cristiano Ronaldo. Marcó el gol que dio una victoria crucial a su equipo. El delantero, que jugó 80 minutos, registró 1,08 goles esperados (xG) y completó el 90% de sus pases.

Este gol permitió a Cristiano Ronaldo consolidar su estatus como máximo goleador en la historia de la Saudi Pro League. Con 104 goles en liga con el Al Nassr, superó el récord anterior de Mohammad Al Sahlawi (103 goles). Ronaldo también igualó los 131 goles de Al Sahlawi en todas las competiciones. El récord del club lo ostenta Majed Abdullah con 259 goles.

La racha récord del Al Nassr

La victoria no solo asegura el primer puesto para el Al Nassr, sino que prolonga su increíble racha. El equipo ha alcanzado los 91 partidos consecutivos marcando gol. Es la segunda racha más larga en la historia del fútbol y un récord absoluto en el fútbol saudí. Al club le bastan seis partidos más para batir el récord mundial.

De este modo, tras cuatro jornadas, el Al Nassr se sitúa líder con 12 puntos. Por el contrario, esta derrota deja al Al Taawoun en la 15ª posición con solo 2 puntos. A Cristiano Ronaldo le faltan 22 goles para alcanzar la legendaria cifra de 1000 tantos.

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Jahongir Tursunov
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