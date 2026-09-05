Un nuevo encuentro lleno de sorpresas e intensidad se vivió en el fútbol inglés. Según ixbt.com, la nueva estrella del equipo, Enzo Fernández, debutó inesperadamente con el Manchester City, tomando el control del ritmo en el mediocampo y asegurando una difícil victoria gracias al gol de Erling Haaland. Así lo informa Goal.com .

Antes del partido, se esperaba que el entrenador Enzo Maresca dejara al centrocampista argentino en el banquillo. Sin embargo, tras la lesión de Nico O'Reilly durante el calentamiento, Enzo Fernández, cuyo traspaso costó 125 millones de libras, tuvo que ser titular.

Armonía en el campo y episodio decisivo

Es interesante notar que Fernández ya había sido un feroz rival de su nuevo compañero Elliot Anderson durante la Copa del Mundo. A pesar de ello, ambos jugadores mostraron una armonía perfecta en el campo, aportando calma y confianza al mediocampo del Manchester City.

El momento que decidió el partido ocurrió en el minuto 26. Enzo Fernández, leyendo perfectamente el espacio, asistió a Antoine Semenyo con un pase preciso tras una carrera inteligente. Erling Haaland cabeceó el centro perfecto de Semenyo para convertirse en el autor del único gol del encuentro.

Momentos interesantes y destreza de los porteros

Según Goal.com, Fernández también demostró su carácter combativo durante el partido. Aunque tuvo un pequeño altercado con el portero rival Carl Rushworth en los primeros minutos, luego exhibió su técnica excepcional. En particular, tras un pase acrobático suyo, Haaland volvió a marcar, pero el árbitro señaló una falta y fuera de juego.

El Coventry City, dirigido por Frank Lampard, también creó varias ocasiones peligrosas. Sin embargo, Gianluigi Donnarumma, guardameta del Manchester City, estuvo muy seguro y neutralizó todos los intentos de los visitantes. Esta es la tercera derrota consecutiva para el Coventry City, que sigue buscando su primer gol en el campeonato.