Enzo Fernández brilla en su debut con el Manchester City

·12·Deportes
Enzo Fernández brilla en su debut con el Manchester City

Un nuevo encuentro lleno de sorpresas e intensidad se vivió en el fútbol inglés. Según ixbt.com, la nueva estrella del equipo, Enzo Fernández, debutó inesperadamente con el Manchester City, tomando el control del ritmo en el mediocampo y asegurando una difícil victoria gracias al gol de Erling Haaland. Así lo informa Goal.com .

Antes del partido, se esperaba que el entrenador Enzo Maresca dejara al centrocampista argentino en el banquillo. Sin embargo, tras la lesión de Nico O'Reilly durante el calentamiento, Enzo Fernández, cuyo traspaso costó 125 millones de libras, tuvo que ser titular.

Armonía en el campo y episodio decisivo

Es interesante notar que Fernández ya había sido un feroz rival de su nuevo compañero Elliot Anderson durante la Copa del Mundo. A pesar de ello, ambos jugadores mostraron una armonía perfecta en el campo, aportando calma y confianza al mediocampo del Manchester City.

El momento que decidió el partido ocurrió en el minuto 26. Enzo Fernández, leyendo perfectamente el espacio, asistió a Antoine Semenyo con un pase preciso tras una carrera inteligente. Erling Haaland cabeceó el centro perfecto de Semenyo para convertirse en el autor del único gol del encuentro.

Momentos interesantes y destreza de los porteros

Según Goal.com, Fernández también demostró su carácter combativo durante el partido. Aunque tuvo un pequeño altercado con el portero rival Carl Rushworth en los primeros minutos, luego exhibió su técnica excepcional. En particular, tras un pase acrobático suyo, Haaland volvió a marcar, pero el árbitro señaló una falta y fuera de juego.

El Coventry City, dirigido por Frank Lampard, también creó varias ocasiones peligrosas. Sin embargo, Gianluigi Donnarumma, guardameta del Manchester City, estuvo muy seguro y neutralizó todos los intentos de los visitantes. Esta es la tercera derrota consecutiva para el Coventry City, que sigue buscando su primer gol en el campeonato.

Enzo FernándezManchester CityErling HaalandPremier LeagueFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólaresRonaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólaresHoy, 22:04Aljamain Sterling culpa a la UFC por el KO de Umar NurmagomedovAljamain Sterling culpa a la UFC por el KO de Umar NurmagomedovHoy, 21:44«Arman habla demasiado»: Dana White antes del combate Tsarukyan vs. Ruffy«Arman habla demasiado»: Dana White antes del combate Tsarukyan vs. RuffyHoy, 21:41El desafortunado regreso de Andy Ruiz: Derrota ante Damian Knyba en Nueva JerseyEl desafortunado regreso de Andy Ruiz: Derrota ante Damian Knyba en Nueva JerseyHoy, 21:39Khamzat Chimaev habla abiertamente sobre el impactante KO de Umar NurmagomedovKhamzat Chimaev habla abiertamente sobre el impactante KO de Umar NurmagomedovHoy, 21:34Shavkat Rakhmonov revela su ventaja sobre Islam MakhachevShavkat Rakhmonov revela su ventaja sobre Islam MakhachevHoy, 21:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)