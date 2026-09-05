Maresca habla abiertamente sobre la sufrida victoria ante el Coventry

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Maresca habla abiertamente sobre la sufrida victoria ante el Coventry

Tras recibir al Coventry en la 3ª jornada de la Premier League y lograr una importante victoria por 1-0, Manchester Citycontinúa su racha de victorias en el inicio de la temporada. Gracias a este éxito, los «Citizens» suman 9 puntos y se mantienen líderes en solitario. Tras el partido, el entrenador Maresca habló con la prensa. El técnico se refirió a las dificultades ante la defensa cerrada del rival, la ansiedad de los aficionados y el valor real de una victoria pragmática.

Oportunidades en la primera parte y unidad colectiva

Maresca se mostró satisfecho con el final del encuentro, señalando que el marcador pudo ser más amplio desde la primera mitad:

  • Satisfacción con el juego: «Hoy, por varias razones, me gustó mucho nuestro juego. Pudimos haber marcado uno o dos goles más en la primera parte», destacó el entrenador;

  • Lucha conjunta: El técnico elogió la cohesión y disciplina de sus jugadores incluso cuando el marcador era ajustado: «Pero trabajamos juntos por la victoria. Por eso estoy contento con el resultado»;

  • Mantener la presión: La tarea de controlar el balón durante el encuentro y neutralizar los contraataques rivales se cumplió a la perfección.

El problema del «bloque bajo»: Pragmatismo y los nervios de los fans

El entrenador explicó que vencer a equipos cerrados cerca de su área es una de las tareas más complejas del fútbol moderno:

  • Dificultad para romper una defensa compacta: «Siempre es difícil jugar contra equipos que defienden en un bloque tan bajo. Creo que superamos muy bien esta prueba»;

  • La preocupación de los fans es natural: «Es natural que los aficionados estén nerviosos e inquietos. Porque después de partidos así, en 9 de cada 10 casos, queda una impresión agridulce», dijo Maresca;

  • «No todos los partidos pueden ser bonitos»: El entrenador enfatizó que en la carrera por el título, el resultado importa más que el espectáculo: «Pero es importante saber ganar 1-0. No todos los partidos son necesariamente bonitos. Hay que saber salir de situaciones difíciles».

Tabla de posiciones: 9 puntos en 3 jornadas y un inicio sólido

Esta victoria refuerza la posición de los «Citizens» en la lucha por el título:

  • Resultado del 100%: Manchester Cityha ganado sus 3 primeros partidos y ocupa el 1er lugar de la Premier League con 9 puntos;

  • Defensa sólida: El equipo no solo aseguró los tres puntos, sino que mantuvo su portería a cero, demostrando la estabilidad de su línea defensiva.

¿Cree que en la carrera por el título son más importantes las victorias pragmáticas y frías por 1-0, como destaca Maresca, o un fútbol abierto y espectacular que deleite a los aficionados? ¿Qué impresión le dejó el partido del Manchester City contra el Coventry? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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