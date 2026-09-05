Por qué suben los precios de los portátiles: el coste de los componentes alcanza el 70 %

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Por qué suben los precios de los portátiles: el coste de los componentes alcanza el 70 %

El mercado actual de portátiles está experimentando cambios importantes, lo que ha provocado un aumento drástico en la cuota de los componentes principales dentro del coste total. Según ixbt.com, en el último año, la participación del CPU, la RAM y los dispositivos de almacenamiento en el coste de un portátil se ha acercado al 70 %. Así lo informa Ixbt.com.

Basándose en los datos de los analistas de TrendForce, el precio de estos tres componentes clave ha aumentado aproximadamente 1,5 veces en comparación con el año pasado. Los expertos señalaron un giro radical en la dinámica del mercado al comparar los indicadores del primer trimestre de 2025 con los del tercer trimestre del mismo año.

¿Por qué han subido de precio los componentes?

El salto en los precios de la memoria y los procesadores fue especialmente notable en el tercer trimestre de 2025. Mientras que el año pasado estos tres componentes representaban una media del 45 % del hardware de un portátil, hoy esa cifra ha subido al 68 %.

Este incremento de 23 puntos porcentuales indica que el coste ha aumentado casi 1,5 veces. Por supuesto, se trata de una media y el precio final puede variar según las especificaciones técnicas y la categoría del dispositivo.

Consecuencias en el mercado global y previsiones

Este aumento en el precio de los componentes provocará inevitablemente una subida en el precio de los portátiles terminados. Según las previsiones de los expertos, se espera que el poder adquisitivo de los consumidores disminuya ante este escenario de precios al alza.

Según las conclusiones de los analistas, el volumen de ventas de portátiles podría caer un 9,4 % a finales de año en comparación con las cifras del año anterior. Para el mercado IT, se trata de una caída significativa que obliga a los fabricantes a idear nuevas estrategias.

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Abror Shuhratov
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