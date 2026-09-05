En la tercera jornada de la Premier League, el vigente campeón Manchester Cityrecibió al Coventry en casa y logró una victoria crucial por 1-0. Para millones de aficionados al fútbol en Uzbekistán, este partido se convirtió en un evento histórico: el defensa de nuestra selección nacional, Abduqodir Husanov, fue titular con el gigante mundial y disputó los 90 minutos completos con total seguridad hasta el pitido final. El prestigioso portal de estadísticas Sofascore calificó la productiva labor de nuestro compatriota con un 7.0.

Un muro sólido durante 90 minutos: las estadísticas de Husanov

Abduqodir Husanov actuó con serenidad en el eje de la defensa durante el intenso duelo en el Etihad Stadium:

Tiempo de juego completo: El defensa uzbeko, con el dorsal 45, jugó los 90 minutos sin ser sustituido, contribuyendo directamente a mantener la portería a cero de su equipo;

El reconocimiento de Sofascore — 7.0: La plataforma analítica valoró positivamente su posicionamiento, su dominio en los duelos y su capacidad de intercepción, otorgándole una merecida nota de 7.0;

Entrega en el campo y tarjeta: Al frenar los contraataques rápidos del rival, nuestro compatriota luchó con entrega para no dejar espacios y, aunque recibió una tarjeta amarilla, mantuvo la disciplina táctica.

Ranking de las estrellas del Etihad: El heroísmo de Donnarumma y el gol de Haaland

Sofascore según las calificaciones, Manchester Cityvio cómo sus líderes defensivos y ofensivos obtenían las mejores notas:

Jugador del partido — Gianluigi Donnarumma (8.8): El portero salvó al equipo en varias situaciones peligrosas y fue nombrado el mejor del encuentro;

En el medio, Elliot Anderson (8.6): El centrocampista realizó un trabajo colosal por todo el campo, mereciendo una nota alta;

Autor del gol de la victoria — Erling Haaland (8.5): El goleador noruego, que marcó en el minuto 26 tras un pase de Antoine Semenyo (6.9), aseguró los tres puntos;

La línea defensiva: El capitán Ruben Dias obtuvo un 7.8, Marc Guéhi un 7.4 y Joško Gvardiol un 7.3; el 7.0 de Husanov es una marca honorable entre tales estrellas mundiales.

Tabla de posiciones: 9 puntos en 3 jornadas y dominio absoluto

Este éxito refuerza la posición de los mancunianos en la carrera por el título:

Resultado del 100%: Manchester City ha ganado sus 3 primeros partidos y sigue como líder en solitario de la Premier League con 9 puntos;

Una nueva etapa para Husanov: La confianza del cuerpo técnico de Pep Guardiola al alinear al defensa uzbeko durante los 90 minutos es prueba de que Abduqodir se está consolidando en la élite del fútbol mundial.

¿Crees que el 7.0 otorgado a Abduqodir Husanov por sus 90 minutos contra el Coventry refleja su verdadero nivel? ¿Seguirá nuestro defensa siendo titular habitual en el Manchester City en las próximas jornadas? ¡Deja tu opinión en los comentarios!