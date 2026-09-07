India planea eliminar gradualmente los equipos chinos de sus redes de telecomunicaciones

El gobierno de la India está considerando un plan para reemplazar sistemáticamente los equipos de telecomunicaciones fabricados en China en las redes móviles del país con el fin de garantizar la seguridad nacional. Según Ixbt.com, el Ministerio del Interior ha encargado al Ministerio de Comunicaciones que determine la cantidad de equipos de Huawei, ZTE y otros fabricantes chinos utilizados en las redes de los principales operadores del país, y que evalúe el costo de su desmantelamiento y reemplazo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se trata de equipos instalados antes de la introducción de la política de «Fuentes Confiables» en 2021. Según esta norma, las nuevas compras deben realizarse únicamente a través de proveedores certificados. Esta lista incluye a Nokia, Ericsson y Samsung, mientras que Huawei y ZTE no han recibido dicha certificación. Según los análisis, el operador Reliance Jio no utiliza equipos chinos, pero Bharti Airtel, Vodafone Idea y la empresa estatal BSNL sí tienen este tipo de equipos en sus redes.

Carga financiera y costos de red

Según las estimaciones iniciales de los representantes de la industria, solo Bharti Airtel y Vodafone Idea podrían gastar hasta 3 mil millones de dólares para reemplazar el hardware y el software. Por ahora, sigue sin estar claro quién financiará este proceso de reemplazo a gran escala.

Los operadores de telecomunicaciones ya se enfrentan a altos costos relacionados con el desarrollo de redes 5G, el tendido de líneas de comunicación de fibra óptica y la modernización de la infraestructura. Las cargas financieras adicionales podrían ralentizar significativamente el ritmo de construcción de nuevas redes y aumentar el costo de los servicios.

Experiencia global y próximos pasos

Restricciones y prohibiciones similares ya se han implementado con éxito en los Estados Unidos y en varios países europeos, incluidos el Reino Unido y Alemania. Esto demuestra que la política de la India en esta área está en línea con las tendencias globales de seguridad.

Por el momento, el gobierno de la India no ha tomado una decisión final sobre este plan a gran escala. Las autoridades del país están estudiando cuidadosamente las posibles consecuencias económicas y las dificultades técnicas.