El último abrazo de una mujer palestina: un destino trágico tras el olivo

Un momento capturado en Cisjordania ha mostrado una vez más el dolor de todo un pueblo relacionado con su tierra y su sustento. Una mujer palestina abrazó su olivo por última vez, observando entre lágrimas su destrucción.

El incidente ocurrió en la zona de Arraba, al sur de la ciudad de Yenín, cerca de la carretera que conecta las ciudades de Arraba y Ya'bad. Según fuentes locales, maquinaria militar israelí comenzó a arrancar los olivos de la zona.

Más que un árbol, el sustento de una familia

El gesto de la mujer en la foto no es un simple adiós. En las zonas rurales de Palestina, los olivos son una fuente esencial de agricultura, alimentación e ingresos para muchas familias.

En los detalles difundidos por Reuters, los propietarios de tierras en Arraba explicaron que dependen de los olivares como fuente de sustento familiar. Se informó que algunos árboles tienen entre 50 y 70 años.

« Estos árboles son nuestra fuente de ingresos », declaró uno de los propietarios locales a Reuters.

Por lo tanto, la destrucción de un árbol para un agricultor no significa solo la pérdida de un bien agrícola, sino también una reducción de los ingresos para las próximas temporadas.

¿Qué sucedió?

Según los informes, la operación comenzó el 1 de septiembre de 2026 y continuó al día siguiente.

Información Detalle Región Arraba, sur de Yenín Evento Arrancamiento de olivos Fecha Principios de septiembre de 2026 Tierra en la zona Aproximadamente 200–223 dunums Árboles Algunos de 50 a 70 años Razón La parte israelí citó motivos de seguridad y planificación

Según Reuters, el ejército israelí declaró que la operación se llevó a cabo tras un «proceso de planificación sistemática». Los propietarios palestinos afirmaron que la destrucción de los árboles está causando graves daños a su sustento.

Construcción de carreteras y cuestión de tierras

Fuentes locales informaron que el arrancamiento de los árboles se llevó a cabo a lo largo de la carretera que conecta Arraba y Ya'bad.

El periódico «Al-Quds» escribió que las operaciones se realizaron bajo protección militar y afectan el sustento de decenas de familias de agricultores. Las autoridades locales y los propietarios indicaron que el área de trabajo abarcaba más de 200 dunums.

Sin embargo, las interpretaciones de las distintas partes difieren. Por ello, al hablar de las razones del arrancamiento, es importante mostrar por separado la postura oficial israelí y las declaraciones de los palestinos locales.

¿Por qué es importante el olivo para los palestinos?

Más allá de su importancia económica, el olivo tiene un significado cultural y simbólico en la vida rural palestina.

Para muchas familias, los olivares son una herencia de tierra y trabajo transmitida de generación en generación. Algunos árboles han sido cuidados durante décadas.

Según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, en 2025, más de 35 273 árboles fueron arrancados, dañados o destruidos por excavadoras en Cisjordania como resultado de ataques vinculados a las autoridades israelíes y colonos. Cerca de 26 988 de ellos eran olivos.

Estas cifras muestran que el tema de los olivares no es solo un episodio del conflicto en Cisjordania.

La imagen más impactante

Pero la imagen principal que llevó el evento de Arraba a la audiencia mundial no son las cifras, sino precisamente esta mujer abrazando el árbol.

Apoyada contra el tronco, no puede ocultar sus lágrimas. A su alrededor, el olivar, la maquinaria pesada y los árboles a punto de ser destruidos.

A primera vista, es un adiós entre una persona y un árbol.

Pero para los agricultores palestinos, este árbol está ligado a la tierra, el trabajo, la memoria y el sustento.

¿Qué significa este evento?

El incidente en Arraba demostró una vez más la complejidad de los conflictos en torno a la tierra y la agricultura en Cisjordania.

Por un lado, la parte israelí presenta argumentos relacionados con la seguridad y la planificación territorial. Por otro, los propietarios palestinos denuncian la destrucción de sus fuentes de sustento agrícola.

Por eso, el abrazo de la mujer en la foto no es solo un duelo por un árbol. Se ha convertido en una imagen simbólica del conflicto que continúa en Cisjordania sobre la tierra, la propiedad, el sustento y la relación del ser humano con su tierra.

Lo más doloroso es que: para el árbol que la mujer abraza, este adiós puede ser un momento de pocos minutos, pero para su familia, la pérdida del árbol puede significar un perjuicio económico y emocional sentido durante años.