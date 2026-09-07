«¡Al mirarme al espejo, no me reconocí!»: Ilia Topuria se sincera sobre su terrible derrota

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«¡Al mirarme al espejo, no me reconocí!»: Ilia Topuria se sincera sobre su terrible derrota

La estrella de la UFC y ex campeón de la organización, Ilia Topuria, ha hecho una declaración detallada y conmovedora sobre su estado tras su primera y más dura derrota en su carrera profesional, durante un intenso combate contra Justin Gaethje. El luchador georgiano-español, que acumulaba 17 victorias en 18 combates, reveló en su sitio personal las atroces lesiones sufridas en el octágono, el shock psicológico al verse al espejo a la mañana siguiente y por qué, a pesar de este KO técnico, no desea cambiar su historia.

Enfrentamiento brutal en el octágono: 4 fracturas óseas en una noche

El aterrador enfrentamiento contra Justin Gaethje supuso una prueba sin precedentes para Topuria:

  • Decisión de la esquina y KO técnico: Tras finalizar el cuarto asalto, la esquina de Ilia decidió detener el combate al ver un riesgo grave para la salud del atleta, lo que resultó en un KO técnico;

  • Informe médico devastador: Topuria admitió haber descubierto esa noche el lado más cruel del deporte: fractura de ambas órbitas oculares, fractura de nariz y fractura de un dedo del pie;

  • El primer golpe tras 17 victorias: «Durante años, solo conocía un sentimiento: la victoria. 17 de mis 18 combates terminaron como yo quería, menos uno. Por primera vez en mi carrera, perdí», recordó sobre la noche más difícil de su trayectoria.

«Ese no soy yo»: El shock psicológico frente al espejo

Tras el combate, el cambio físico dejó al atleta aturdido durante unos segundos:

  • Un rostro irreconocible: «Recuerdo despertarme y mirarme al espejo. Durante unos segundos no reconocí el rostro frente a mí: “No puede ser. Ese no soy yo”, pensé. Mirarme fue psicológicamente extremadamente difícil», confiesa Topuria;

  • Paradoja inesperada: una mayor autoestima: El luchador afirma que, al ver su rostro magullado y roto, aunque parezca extraño, sintió que su autoestima aumentó y que incluso se quiso más a sí mismo;

  • Sin excusas: «Lo di todo, llegué con una preparación excelente y me sentía bien física y mentalmente. No hay necesidad de buscar excusas. Lo intenté, pero esa noche no fue suficiente», admitió con deportividad.

Voluntad inquebrantable: «No borraré esa noche de mi memoria»

Esta dura derrota no rompió el espíritu del campeón, sino que le dio nuevas fuerzas:

  • Hay dolor, pero no derrota: «Me di cuenta de que puedo vivir con esto. Cuando uno sabe en su interior que lo dio todo, el resultado puede doler, pero nunca puede destruirte», expresó Ilia;

  • Asumir el pasado: Topuria declaró firmemente que no desea volver atrás, borrar esa terrible noche contra Gaethje de su vida ni cambiar su historia;

  • La intriga de un regreso con fuerza: Expertos y aficionados esperan ver a Topuria, en plena recuperación, regresar al trono de la UFC como un luchador más calmado y peligroso tras esta lección.

¿Cómo crees que afectará este duro combate contra Justin Gaethje y las múltiples fracturas a la futura carrera de Ilia Topuria? ¿Fortalecerá esta derrota su espíritu de campeón o corre el riesgo de perder su estilo audaz y agresivo? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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